油渣麵藏生鏽鐵釘！港女吃到底發現怒報食環　網民震驚：粗針大意

求心理陰影面積！有港女日前在大圍1間小食店買了碗油渣麵，吃到差不多見底時，赫然發現碗內藏有1條黑色生鏽的長鐵釘，她立即拍下照片於網上公審及向食環署舉報投訴。



食環署回覆《香港01》查詢時表示，根據署方紀錄，於9月18日經1823接獲相關投訴，並已聯絡投訴人跟進有關個案。食環署亦已派員巡查事涉食物業處所，其環境衞生情況尚可。該署人員已向該食物業處所的負責人作出衞生教育，提醒他們須時刻注意食物、個人及環境衞生。



網民看到鐵釘表示震驚，留言斥「粗針大意」，有人則嘲諷「慈母手中線，支針去咗你個碗度」、「畀你補鐵，係咪平時唔食深色菜面青口唇白呀」、「補鐵質，老闆算有心」。



有港女日前在大圍1間小食店買了碗油渣麵，吃到差不多見底時，赫然發現碗內藏有1條黑色生鏽的長鐵釘。（Threads@candice_121）

該港女於Threads發文不滿道：「佢老X，送鐵釘係咩玩法？」照片見到，她已差不多吃光該碗油渣麵，旁邊紙巾上放有1條黑色生鏽的長鐵釘。

油渣麵藏生鏽鐵釘

帖文引來熱議，網民表示「最難過的是，食完先見到」、「坑渠撈上嚟嘅油渣所以送鐵釘？樓主福大命大必有後福」、「不嬲都污糟，自己住嗰頭，真心唔建議食！」。

網民揶揄：補鐵質，老闆算有心

亦有網民笑言，「佢知你鐵方面唔夠」、「補充礦物質」、「簡單易吸收，加入麵嘅鐵通常係經過特別處理，容易被人體吸收，從而提高鐵嘅攝取量」、「第一眼睇以為銀針試到有毒」、「牙籤嚟㗎」。