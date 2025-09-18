廣場舞殺入專上學院！10大媽圍圈跳舞氣氛歡樂　笑翻網民下場曝光

廣場舞進專上學院！有網民在香港知專設計學院（HKDI）的空地，拍到有十名大媽在手牽手圍圈，興奮跳舞，場面相當歡樂，可是保安不准她們在那裏跳舞，最後終被趕走，但影片在網上瘋傳。不少網民看過影片，笑言「Old camp」、「開心有得返學」、「行爲藝術？」。



香港知專設計學院（HKDI）的空地有10名大媽在跳舞。（Threads@m_sik_m_sok影片截圖）

她們邊跳邊在笑，氣氛相當歡樂。（Threads@m_sik_m_sok影片截圖）

可是最後被保安趕走。（Threads@m_sik_m_sok影片截圖）

廣場舞「殺入」專上學院

內地公園不時有市民聚集跳俗稱大媽舞的「廣場舞」，而樓主在Threads上發片，指今次在調景嶺的香港知專設計學院地下，也發現有「廣場舞」出現，他表示「SpiderMan就遇唔到啦」，但遇到大媽群在跳舞。從影片可見，有10名大媽在空地上聚集，她們手牽手圍成一個大圈，之後一起舉高手向前行，由大圈變細圈，她們重覆地跳，不亦樂乎。

有網民笑言：「Old Camp」。（Threads@m_sik_m_sok影片截圖）

有人質疑「點解會揀喺度跳舞」。（Threads@m_sik_m_sok影片截圖）

有人笑言：Old Camp

影片引來不少網民留言，有人笑言「Old Camp」、「HKDI時代老年團」、「想join」、「點解會揀喺度跳舞」，「開心有得返學」、「行爲藝術？」。有人認為「其實佢哋做乜嘢無端端要跳舞呢？佢哋啲思想行為好難理解」。

