「運送香蕉」車cam片瘋傳！網民笑返工遲到咁解釋：等香蕉過馬路

打工仔上班遲到有各種理由，但如果有下屬這樣回應，會覺得憤怒還是好笑呢？網上瘋傳一段「車cam（行車記錄儀）」影片，拍下公路上的車輛突然被截停，原來有香蕉要「過馬路」，車輛要讓路給運送香蕉，情況十分有趣。影片近日被瘋傳，有網民笑言「要遲到了，好蕉綠」、「想着怎麼跟老闆解釋想到蕉頭爛額」。



工人將一束束香蕉利用吊索橫越行車道，運送到馬路的另一邊。（影片截圖）

香蕉過馬路影片瘋傳

網上瘋傳的這段「車cam（行車記錄儀）」片，拍下在哥斯達黎加常見又有趣的情景。影片見到有工人在馬路旁，將近似鐵路平交道口的鐵欄拉上欄住車輛，之後便見到有一束束香蕉利用吊索從馬路的右邊，橫越行車道運送到馬路的另一邊。樓主看到這場景笑言，「老闆：你再說一次遲到的理由？我：等香蕉過馬路」，笑翻網民。

香蕉利用吊索運送到馬路的另一邊。（影片截圖）

香蕉橫越馬路由右邊運到左邊。（影片截圖）

香蕉運送完畢。（影片截圖）

有工人打開馬路上的鐵欄，讓車輛可以使用道路。（影片截圖）

網民笑：要遲到了，好蕉綠

影片引來不少網民留言，「鐵路平蕉道」、「要遲到了，好蕉綠」、「想着怎麼跟老闆解釋想到蕉頭爛額」、「一串掉下來算不算一場蕉通意外」、「旁邊的是蕉通警察」。有網民認出影片在2022年拍下，但近日再被瘋傳。