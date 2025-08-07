用興趣賺錢！開YouTube頻道、線上課程「5種方法」賺取被動收入

被動收入並非不工作就有錢，而是先竭盡全力實現你的財富自由！



「斜槓」可以說是現今社會最受歡迎的名詞之一，尤其是對職場人來說更是具有增加收入的意義，但並不是隨意兼差就可以稱之為斜槓，而是要有助於經驗與技能的積累。不過，相信多數人仍然不知道該從什麼方面斜槓起，又或者要怎麼額外增加收入，這次編輯採訪了台灣生活理財知識型YouTuber「Ms. Selena」，來與我們分享如何透過興趣創造5種被動收入，早點學會早點邁向財富自由之路！（努力）

1. 經營部落格

第一種最好的收入方式就是「經營部落格」且成本也比較低，各位職場人不要覺得自己不是中文系、傳播系、圖傳系出身就辦不到，只要你有電腦、會打字即可，像是如果你喜歡吃美食，你就分享餐廳食用心得＆評價；如果你喜歡健身運動，你可以分享自己運動的過程、方式，甚至是日常如何控制飲食，從自己的興趣開始分享起，做起來才不會覺得痛苦。（就像你在辦公室和同事分享美食、新店、商品的感覺一樣）當你的部落格經營到一定程度，或許你就可以接到廠商的邀約，進一步產生聯盟行銷的額外收入。不過，Selena也說這個過程相當漫長，耐心很重要！

相關文章：Freelance｜你有潛質當自由工作者嗎？ 才能之外 這2點也是關鍵

+ 9

2. 開創YouTube頻道

相信大家對於「經營YouTube」也有一定的概念，若有一定知名度的話，既可以收到廣告費，還能與廠商合作獲取被動收入，但一定也有人疑惑自己沒有口才或表演天份，也不會策劃主題、錄影、剪片等技能該如何開始？其實現在網路資源非常多元，只要你願意隨時都可以學習相關技能，而你也不一定得在畫面上出鏡，有不少YouTuber是只錄製自己的日常生活畫面（例如：Vlog），回歸Selena想帶給大家最重要的概念就是，被動收入的打造一定要從自己有興趣的事物開始，這是開始的動力，也是能否堅持下去的主因。

3. 出書

第三個方法除了推薦給已經有在經營部落格的人之外，也建議喜歡文字或日常熱愛在自己的Instagram、Facebook上分享事情的職場人，若內容是具有實用性、知識層面的話，或許能考慮將其蒐集起來並出一本書。Selena分享出書是一個非常好的被動收入，出版後你幾乎不用再為這本書做些什麼，就可以獲得版稅收入，像是有些人喜歡寫心情語錄、分享自己的讀書方式、烹飪方式等，這些習慣的日常無疑不是一個題材。

相關文章：同事「兼職脫毛」1小時收入比正職日薪多！事主驚嘆女人錢太好賺

+ 5

4. 線上課程

第四個打造被動收入的方法則是「開創線上課程」，這個方式非常適合具有某方面專業的人，加上現在線上授課平台非常廣泛，只要將自己的技能＆知識有條理地整理成各列主題，你就能在網路教授你的知識，甚至這還能成為你的YouTube內容，完全是一物多用的概念。（財源滾滾來）

當然，Selena也建議不知道自己專長的人就要勇於多方面嘗試，可以藉由投資自己上各類型的課程、學習多元技能，相信從中你可以探索自己究竟喜不喜歡、有沒有天份，進而走出自己的一條適合之路。

編輯也曾聽過一則案例：某A對韓文很有興趣，她砸了大筆的錢去學習韓文，剛開始父母都覺得她是為了追星才浪費錢，但最後A卻利用自己的韓文能力找到不錯的工作，下班之餘也會去接家教（主動收入），偶爾也會寫部落格文章分享如何學韓文及拍攝YouTube教學影片（被動收入）。最重要的是，你如何善用自己的專長呢？

5. 跨單位合作

如果你覺得憑一己之力很難跨出第一步，可以試著找尋夥伴或「跨單位合作」，像是Selena一開始也花了很多成本學習如何投資理財，不過過程中她也不斷創造被動收入的回饋，像是她將自己學習的筆記整理成實用資訊分享給大家，對她來說這是「順便」，因此並不會造成負擔。此後，Selena也陸續拍攝了YouTube影片、出書等，這過程中她並不完全是孤軍奮戰，Selena懂得利用聯盟行銷、與他人合作曝光，也知道找尋適合的單位一起開售線上課程。

上述5個打造被動收入的方法，職場人趕緊挑一個試試看！被動收入最大的作用除了可以獲得額外金錢之外，最重要的是你可以得到「生活的選擇權」，當你有不錯的其他收入可以支撐生活時，你可以不用勉強去做不想做的工作、接不喜歡的案子。Selena認為年輕人最多的本錢就是時間，而投資理財中有個重要概念就是「複利」，越早開始這個複利效應就會滾越大。除了用興趣可以賺錢外，平時節流也是很重要的喔！

相關文章：轉工｜沒一技之長卻急須高薪工作 網民推介這些「肯做就有」職業

+ 2

延伸閱讀：

從「開車習慣」見本性！頻繁變線道易被小事激怒、喃喃自語可能是自戀性格，10種開車性格揭曉

社交孤單症候群：社交越多越寂寞，你不是真正的快樂？

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】