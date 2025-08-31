亂買東西「最錯的」不是把錢花掉！他連買12件T恤便犯了消費大忌

編按：消費都要懂得「超前佈署」，才不會令金錢白白花在不必要的東西上。以下節錄自《學會當個有錢人》一書的內容，就是要告訴你怎樣的消費才算買得有意義。



買東西，就是花錢買存在價值

前文提到，我兒子看了廣告後，買了12件印有自行車圖案的T恤。那些衣服大部分只在剛買的20天內穿過，之後就掛在衣架上345天。

我一位朋友說：「世上最帥的男人是第一次見到的男人，而最好看的女人是初次見面的女人。初見彼此的那一瞬間，最能感受對方的魅力。」

商品也一樣，在眾多商品中，最有魅力的就是新品。不過，我們不能因為心動就盲目購買。否則一不小心，房間就會堆滿雜物，讓生活變得一團糟。

再說一次，所謂明智的消費，就是只買必要的物品，並好好使用。

相關文章：儲蓄｜無痛儲錢就是這樣簡單！養成12個小習慣 錢就不會無謂花

+ 25

現在我要分享整理技巧，整理為第一步，接下來才是整頓。

首先，整理是根據需要來分類物品。分出必要和不必要，然後丟掉不必要的東西。兩個問題能幫助我們判斷：「我最近使用過這個東西嗎？」、「這個東西還會讓我心動嗎？」

如果是無法割捨的東西，就再自問一次。如果一年內都沒有使用過，就爽快的捐贈給二手商店或送給需要的人，這是對該物品的禮貌和愛，像這樣分類該清掉且不必要的東西，將空間極簡化的過程就是整理。

接下來是整頓，替各項物品找到最佳位置，讓自己一眼就可以看到所有物品的擺放處。整頓不需要一次完成，重點在於明天、後天，甚至大後天都會持續進行。

美國前特種作戰部司令官威廉．麥克雷文（William McRaven，著有《唯一輕鬆的一天，是昨天》［The Wisdom of the Bullfrog，大是文化出版］）在德克薩斯大學（University of Texas）畢業典禮上說道：「每天早上收拾好床鋪，代表完成當天的第一項任務。」起床後收拾床鋪不是一件小事，而是一天中最重要的事。成功的人都會堅持做好瑣碎小事，所以財富和成功會跟在這樣的人身邊。這就是為什麼我強調整理與整頓，為了正確使用物品，必須把其數量依用途減少至一、兩樣。

我用兒子喜歡的T恤說明。他高中時買了一件白色衣領的T恤，每次穿過後都會用漂白粉清洗。只有一件時，兒子是如此珍惜，但後來他又買了幾件，自此再也沒穿過那件T恤。在因廣告買了12件衣服後，對最初那件T恤更是置之不理，可以說，每買一件衣服，原本那件T恤的價值變逐漸下降。

這就是為什麼我說丟掉不需要的，留下一、兩個需要放在身邊的，如此一來，留下的物品才能經常被使用。

我清楚記得兒子高中畢業典禮結束後，回家收拾房間的那天。他輕易丟了教科書、參考書和制服，但看著那件白色T恤許久，最終把它放到分類回收，明智的消費就在使用物品的過程中，感受物品的本質。用過一次就丟掉，是對該物品不禮貌，會扼殺其壽命。

如果不是會用到的東西就不要買，一旦購買，就要使用並感受物品本質。這就是消費觀念，也是經濟觀念。

無論生命或其他東西，其中都蘊含生活的智慧、幸福以及本質。不論是書、衣服、包包……從被製造出來的那一刻起，都蘊含著看不見的器皿，讓人們能把生活慢慢裝進。

買東西，不只是買下物品，同時也買了它的存在價值，以及現在、未來的用處。經常使用，讓時間、精力和感情滲透到物品上，而這些會成為回憶和生活。體會物品的價值，才算真正學習到明智消費法。

【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】



儲蓄｜7種理財方法你屬哪種？存錢、消費忌極端這類型最易破財！

+ 20

儲蓄｜劣質消費習慣是儲錢大敵 5個錯誤很常見但很多人仍在犯

+ 15

《學會當個有錢人》（大是文化授權使用）

書名：《學會當個有錢人》

作者：鄭善容zxab 韓國書店綜合暢銷書排行榜第一名作家zxab

譯者：莊曼淳



【本文獲「大是文化」授權轉載。】