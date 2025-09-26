上車爭執！九巴車長與女乘客爆粗對罵　乘客憂炒車：條命仔凍過水

行車期間勿騷擾車長！有巴士乘客於網上發文分享乘搭九巴時，遇上車長與女乘客爆粗對罵事件。有女乘客不滿車長一度不開門讓她上車，車長指出因當時車廂已擠滿了乘客，亦有廣播要求乘客走進車廂中間，他擔心安全問題，若乘客站近車門會被夾到，女乘客不滿車長解釋，兩人不斷對罵。樓主擔憂車長行車期間情緒激動與女乘客對罵，會不慎引致交通意外，無奈道「個司機EQ真係太低」，幸好最終車長也願意停車，聯絡公司安排另1輛巴士接載乘客繼續行程。



有巴士乘客於網上發文分享乘搭九巴時，遇上車長與女乘客爆粗對罵事件。（Threads@824rainrainny）

該巴士乘客於Threads發文表示，「而家啲巴士九巴KMB司機EQ咁低嘅，唔係話偏幫西客，但你哋互X粗口可唔可以停車call咗上台先再X呢？大佬而家你哋行行下喺架車到嘈，作為乘客係超級無奈，同埋真心覺得我條命仔凍過水」。

九巴車長與女乘客爆粗對罵

該巴士乘客上載兩段影片，見到他當時坐在巴士上層，行車期間不斷聽到下層有女乘客與車長對罵。女乘客不滿指「邊個司機唔開門畀人上呀！」，車長反駁「個司機見到有人梗係唔開門啦，呢度企滿晒人啦！阿姐」，女乘客揚言要投訴，車長不怕指「投訴呀，你投訴呀！」。

有女乘客不滿車長一度不開門讓她上車，車長指出因當時車廂已擠滿了乘客，亦有廣播要求乘客走進車廂中間。（Threads@824rainrainny）

女乘客：唔教導啲人企後啲 車長：已廣播

女乘客續罵車長「後邊冇人企，你唔教導啲人企後啲」，車長指出「我個報站報X晒啦，請行入車廂㗎，教，我而家咪教你囉」，女乘客說「我教你」，車長表示「你教我呀嘛，好呀，你教我呀，你咁X叻，講嘢啦」，又罵女乘客「收X啦，啱啱咁X多人上車呀，我唔開門上車？咁佢哋點上車呀？冇腦㗎？」、「個個都有腦，係得你冇腦」。

女乘客以說教口吻指，「你下次你唔可以咁樣做」，車長反斥「咩下次唔可以咁樣做呀，喂我而家架車上唔晒咁點樣呀？我開門佢哋夾X死呀，啱啱爭啲閂唔X到門呀」，隨後情緒愈來愈激動，「我使X你教咩，你條白痴仔」。女乘客不甘示弱，同樣人身攻擊罵車長，「餐餐都係咁呀，你精神病你就唔好揸車」，車長反罵「精神病就唔好搭車！」。

女乘客以說教口吻指，「你下次你唔可以咁樣做」，車長反斥「咩下次唔可以咁樣做呀，喂我而家架車上唔晒咁點樣呀？我開門佢哋夾X死呀，啱啱爭啲閂唔X到門呀」。（Threads@824rainrainny）

車長：車廂已滿，更多乘客再上危險

第二段影片聽到車長說「個個司機都唔睬你，係因為費事呀，我教X精你呀，阿婆」，女乘客說「我係阿婆呀，你好叻，你係阿伯呀你」，車長反擊「我阿伯？我做到你個孫呀，你睇下，要個孫教阿婆呀，你知唔知醜呀」。

兩人繼續就上車問題爭執，車長重申理據，「咩我唔係日日咁呀？架車上滿晒呀，點X樣上呀？危唔危險呀？」，又指「你收X啦，就係因為你自己上唔到啫，你今日先可以喺度講嘢呀」。

兩人繼續就上車問題爭執，車長重申理據，「咩我唔係日日咁呀？架車上滿晒呀，點X樣上呀？危唔危險呀？」。（Threads@824rainrainny）

車長：夾X死咁點X樣呀，又入我數呀？

女乘客說，「所以特登搭你架車，你最安全」，車長指「你收X啦，最安全，我唔係X要呢啲頭銜呀，我係想你安全到目的地呀，你而家上嚟想我閂門，夾X死咁點X樣呀，又入我數呀？」，女乘客稱沒站在靠近車門位置，車長指「你而家拗唔到呀，喺度死雞撐飯蓋呀，跌咗落地揦返拃沙呀，你臭X，我阿媽唔X臭呀，你而家最X臭呀」。

樓主稱，「真心我真係勁驚個司機爆爆下粗炒埋架車」。（Threads@824rainrainny）

樓主：勁驚司機爆爆下粗炒車

有網民留言指出，「點解冇人鬧個西客騷擾司機」、「深水埗係超級X老集中地」、「真係要停低架車至好繼續嗌落去，免得成車人一齊上西天」。

樓主回覆網民留言解釋，是有群中學生上車後不肯走進車廂中間，「恃住自己短途站，勁自私咁樣塞晒喺門口，搞到後面中途站啲人完全上唔到車，其實架車一上到消防局之後差唔多勁空，阿姐應該趕住返工就攝咗上去俾司機X，所以其實啲中學生、阿姐同司機都有錯，但衰咗就係個司機EQ真係太低，就算個客滋擾你你咪停低架車call台囉，唔使下下講晒粗口嘅」。

樓主指出，「係個司機X個西客先，一路揸一路繼續X，其實我哋唔介意佢X個客，但係可唔可以唔好一路揸一路X，同埋本身個司機係上呢個客之前都有少少玩嘢㗎啦」，並說「真心我真係勁驚個司機爆爆下粗炒埋架車，所以真心希望KMB可以處理下呢件事」，又交代後續，「好彩個司機最後都肯停車call台畀我哋上去下架，唔係嘅話我都真係有啲驚，我都會下站落」。