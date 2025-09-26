麥當勞港男1人用餐　慘遭遊客掃枱霸枱後續更衰　經理KO獲激讚

【香港旅遊】外出用餐應座位有限，但不應「強行霸位」。有港男於社交平台發文，指他獨自在麥當勞（McDonald's）用餐時遇到無禮旅客，對方以「無賴」招式霸枱，包括把垃圾掃到其餐盤等，「想霸晒成張枱」。港男不滿斥責，惟對方裝作聽不懂廣東話，也沒有道歉，更在沒有消費下，坐在麥當勞吃薯片。樓主忍無可忍，決定呼喚經理到來，最終成功「KO」對方。



事件引來網民熱議，紛紛大讚樓主及經理「做得好」，「欺善怕惡，有時太忍讓只會令佢地得寸進尺 ，不合理一定要出聲」、「對住呢啲垃圾惡過佢就得」。



該港男於9月20日在社交平台Threads發文講述事件，留言「食M記又見識到無賴新招式」。他憶述於麥當勞用餐吃到一半，突然有遊客想「霸晒成張枱」，「賤」招盡出，「佢拎紙巾抹枱我都無理，佢老X唔係將啲嘢掃落地下，係向住我盤嘢食掃過嚟」。

麥當勞港男1人用餐 遇無賴客人賤招霸枱

樓主不滿斥責對方，惟對方裝作聽不懂廣東話，也沒有道歉，後來更在沒消費下吃外來食物，「扮無嘢坐低仲開薯片，無買M記嘢食」。

無賴客人被經理KO

樓主目擊惡行，忍無可忍呼叫經理處理，終令對方知難而退，「最後叫經理直接收咗佢X！遇到無賴真係唔使客氣！」。

網民讚做得好：太忍讓只會令佢哋得寸進尺

網民看過帖文議論紛紛，大讚樓主及經理「做得好」，「唔想做到咁，但有時真係要喝狗咁喝佢哋先識收斂，你一縮佢哋就得寸進尺」、「真係忍夠了，畀面佢哋又以為怕咗佢哋」、「欺善怕惡，有時太忍讓只會令佢哋得寸進尺 ，不合理一定要出聲，仲要大聲聲呵斥佢，大聲到令其他人都聽到，佢就會面懵懵收X」、「對住呢啲垃圾惡過佢就得」。