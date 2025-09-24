樺加沙後周末再有風？天文台預測颱風闖港800公里　3大AI這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／樺加沙／博羅依／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】連環打風？超強颱風樺加沙剛遠離，周末再有颱風影響南海！天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋博羅依會在今明兩日移向菲律賓並進入南海，隨後横過南海中南部，大致移向海南島以南海域。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，博羅依會在9月26日至9月27日（星期五至星期六）穿過菲律賓進入南海，9月27日以強烈熱帶風暴級別進入香港800公里範圍，9月28日升級成颱風，掠過海南島西南面，隨後在越南登陸。（天文台）

即睇博羅依風力+路徑▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，博羅依會在9月26日至9月27日（星期五至星期六）穿過菲律賓進入南海，9月27日以強烈熱帶風暴級別進入香港800公里範圍，9月28日升級成颱風，掠過海南島西南面，隨後在越南登陸。

博羅依路徑概率。（天文台）

天文台料再有颱風周末入南海 3大AI這樣預測

風烏AI、盤古AI及伏羲AI都預測9月26日至9月27日會再有熱帶氣旋進入南海，並往西北方向移動掠過海南島登陸越南，但風力、路徑及登陸位置略有不同。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，雖然熱帶氣旋樺加沙會遠離，但其外圍雨帶仍會為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴；隨着樺加沙進一步遠離並減弱，本星期後期驟雨逐漸減少，天色好轉；隨著高空反氣旋增強，下星期中後期廣東沿岸天色大致良好。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來九天天氣不穩，多天有一兩陣驟雨，氣溫25°C至32°C，暫時最高吹5級風。