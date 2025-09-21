樺加沙更強？天鴿、山竹襲港災情片瘋傳！網民呼恐怖：似世界末日

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／山竹／天鴿／打風】比「天鴿」、「山竹」更強？超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台更預告，受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」相若，提醒市民做好防風防水浸準備。



樺加沙逼近令一眾港人、網民回憶起「天鴿」及「山竹」襲港威力，紛紛分享當年於網上瘋傳的香港受災影片，暴風、水浸、吹爛玻璃窗、塌樹、塌地盤天秤震撼畫面歷歷在目，直呼希望樺加沙能減弱，「真係好恐怖」、「感覺有世界末日feel……」、「呢啲颱風，一次都嫌多」。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，樺加沙會在9月22日至9月23日（星期一至二）以超強颱風級別進入香港800公里範圍，9月24日闖入香港100公里範圍，之後在可能在香港西面陽江市附近登陸。（天文台）

樺加沙已增強成超強颱風，天文台表示，預料熱帶氣旋樺加沙會在星期日至星期一移向呂宋海峽一帶並繼續增強，有機會以超強颱風強度在本星期中期靠近廣東沿岸；按照現時預測，本港星期二、三天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。天文台又說，由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

即睇超強颱風樺加沙路徑＋風力▼▼▼

「天鴿」及「山竹」吹襲香港震撼影片瘋傳：重溫有幾恐怖

超強颱風樺加沙即將「襲港」，沿岸水位更可能與「天鴿」及「山竹」相若，令一眾市民、網民回憶起「天鴿」、「山竹」對香港的可怕破壞力，紛紛在社交平台分享當年在網上廣泛流傳的香港受災影片，留言「可能山竹已經係2018年嘅事，嗰種聽住樓上樓下輪流爆窗感覺，大家已經忘記個風有幾恐怖，呢度畀大家重溫返」、「回顧下當年山竹，都幾得人驚」。

即睇天鴿、山竹香港災情▼▼▼

網民回憶起「天鴿」、「山竹」對香港的可怕破壞力，紛紛在社交平台分享當年在網上廣泛流傳的香港受災影片。（Threads影片截圖）

網民回憶起「天鴿」、「山竹」對香港的可怕破壞力，紛紛在社交平台分享當年在網上廣泛流傳的香港受災影片。（Threads影片截圖）

網民回憶起「天鴿」、「山竹」對香港的可怕破壞力，紛紛在社交平台分享當年在網上廣泛流傳的香港受災影片。（Threads影片截圖）

+ 20

影片見到，香港當時暴風不斷，多區嚴重水浸，「洪水」還「沖爛」玻璃門，湧入大廈、餐廳，浸滿低位停車場等。也有住宅玻璃窗被暴風「吹爆」，更有商業大廈幾乎全棟玻璃窗被吹爛，辦公室文件隨風往街上散落，並有地盤天秤被吹倒。

即使在室內也未必安全，有影片就見到有單位冷氣機被暴風吹到往屋內「衝撞」，大廈亦被吹到搖動，畫面相當震撼。

樺加沙勁過天鴿、山竹？網民：真心希望個風會減弱

網民看過影片回憶起「天鴿」、「山竹」可怕，擔心如果「樺加沙」比「天鴿」、「山竹」更強，對香港的破壞力難以想像，「係好恐怖，記憶猶新」、「以前覺得就算颱風都好，只要留喺屋企都好安全無咩嘢。直至山竹，嗰種震撼感幾有世界末日feel……」、「當年真心恐怖，喺屋企都有暈浪feel，望住平日行嘅海濱長廊變咗泥地廢墟……希望個風弱返啲」、「真係好恐怖，我一啲都唔想打呢個風，一諗起當年幾恐怖，而家搬咗嚟呢度窗出邊冇任何建築物遮擋，打風全部食到應一應，我堅好驚爆玻璃」、「諗起有啲人十號風球都要返工就好擔心，仲有喺野外嘅動物，希望大家都平安度過」、「呢啲颱風，一次都嫌多」、「真心希望個風會減弱」。

盼政府「超前部署」

亦有網民希望政府「超前部署」，及早作出應對措施，「當年咁都可以唔公布緊急狀態，大家迫住出門口返工，真心cxs」、「應該掛個極端情況，上次香港浸晒，麻煩超前部署下！」。

「山竹」襲港後市面情況惡劣，打工仔上班如障礙賽。（Threads圖片）

天鴿襲港最少129人傷多處嚴重水浸

翻查資料，2017年「天鴿」襲港期間，天文台需要發出10號風球。「天鴿」吹襲香港期間，本港最少有129人受傷，另有超過5,300宗塌樹報告、多宗高空墜物意外、1宗山泥傾瀉報告及多處水浸報告。灣仔及中環分別有商業大廈玻璃幕牆被吹毀，觀塘及荃灣有棚架倒塌，大嶼山愉景灣有貨船在岸邊擱淺。而「天鴿」觸發的風暴潮導致本港多處沿岸地區出現嚴重水浸及破壞，當中包括大澳、石壁、梅窩、長洲、杏花邨、小西灣、鯉魚門、將軍澳、沙田、大埔、西貢、元朗及流浮山等多個地區。

天鴿路徑圖。（天文台）

「天鴿」在廣東、廣西、福建、貴州及雲南至少造成15人死亡，1人失蹤，約有74萬人受災，超過6,500間房屋倒塌，直接經濟損失超過272億元人民幣。

山竹為香港帶來破壞性風力及破紀錄風暴潮

至於2018年的「山竹」，同樣要發出10號風球，並持續了10小時，是戰後第2最長的10號風球，僅次於1999年約克的11小時。天文台指出，「山竹」環流廣闊、風力強勁、移動迅速，加上其特別的風力結構，為香港帶來破壞性風力和破紀錄風暴潮，造成廣泛及嚴重影響。

山竹路徑圖。（天文台）

「山竹」吹襲期間，本港至少有458人受傷，另有超過6萬宗塌樹報告，數目有紀錄以來最多，多處有物件被吹倒、高空墜物及建築物受損，大角咀有建築地盤一個天秤被吹斷，亦有大廈外牆及天台屋被強風吹倒。全港有至少500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告；全港有超過4萬戶電力供應中斷，當中約13,500戶停電超過24小時，一些較偏遠地區及個別樓宇電力供應在4天後仍未能完全恢復。另外，相比「天鴿」，「山竹」引致的暴雨、風暴潮及巨浪造成的破壞更嚴重，大澳、石壁、梅窩、長洲、杏花邨、小西灣、海怡半島、鯉魚門、將軍澳、沙田、大埔、西貢、元朗、流浮山、沙頭角、石澳及坪洲等多處沿岸地區因風暴潮和大浪而嚴重水浸；翌日部份地區主要道路仍因塌樹或水浸需封閉，公共交通服務未能完全恢復正常。