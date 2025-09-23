港鐵乘客疑衝門　iPad及AirPods被車門夾爛「分屍」　網民嘲抵死

乘搭港鐵切勿衝門！近日有港鐵乘客疑似衝門，結果裝有iPad及AirPods的袋子被車門夾爛「分屍」，iPad被夾彎之餘，散開成兩部份，屏幕碎裂，損毀非常嚴重。該乘客於網上發文分享損毀情況，引來網民嘲諷及批評衝門，「自己攞嚟衰」、「哈，抵你死，咁鍾意衝門，等多班會死咩」、「唔衝門點會夾成咁，當交智商稅囉」、「蘋果終於有摺機」、「無爆炸你執到啦，炸爛道門你要賠㗎」、「淨係冇咗部iPad咪好彩，掃爛咗隧道嗰啲設備你破產都賠唔起」。



更有網民留言聲稱目擊過程，樓主未能衝進車廂，人留在月台，月台有乘客見到袋子被車門夾着立即按緊急掣，「全車人為咗佢開出咗都要倒返後」。



近日有港鐵乘客疑似衝門，結果裝有iPad及AirPods的袋子被車門夾爛「分屍」。（Threads@smallteadd）

該港鐵乘客於Threads發文慘呻「絕望之門」，從他上載的照片及影片見到，裝有iPad及AirPods的袋子被港鐵車門夾着，慘遭「分屍」，iPad散開成兩部份，屏幕碎裂，AirPods亦散開部件。

港鐵乘客疑衝門 iPad及AirPods被車門夾爛

有網民留言聲稱目擊過程，「人（樓主）在月台，個袋俾架車夾咗，幕門冇夾，架車開出咗，但架車都俾人喺月台拍咗緊急掣停咗」、「全車人為咗佢開出咗都要倒返後」。

網民嘲抵死：無爆炸你執到啦

不少網民直斥樓主衝門，「肯定衝門啦，累到成車人陪你喺度等」、「衝門嘅代價，食得鹹魚抵得渴，仲要全部人陪你一齊delay，上唔到咪下架囉，而家又唔係冇車」、「又要學人衝門，人又唔夠快，又唔夠靈活，2-3分鐘就下一班啦，都唔知衝乜鬼，遲出門就預咗遲到」、「其實香港港鐵啲車咁密，唔使衝門啫！等3幾分鐘就有下一班車，好快啫！」、「每次見到呢啲都覺得嗰啲人唔係好識去權衡輕重，都係講緊幾分鐘，如果真係咁趕早啲出門口解決一切問題」。

有網民則說，「iPad和AirPods表示呢程車係人生最痛苦的一程」、「大半個袋都喺車門外面，就算apple care未過期，部iPad嘅醫藥費隨時拍得住部新機」、「如果因為衝門夾住嘅物件整壞幕門，到時全世界一齊冇車搭之餘，地鐵要你賠先最大鑊！」、「MTR仲可以告番你添，破壞列車」。

網民：要等幾耐都唔應該衝門

有網民就指出，「佢呢度應該係康城，12分鐘一班」、「你試下夜晚等屯馬綫，等到你火都嚟，走一班等成8分鐘9分鐘都夠膽死，成日要睇住個Apps落月台追車」、「康城同落馬洲好多時3、4架車先有1架，唔止等10分鐘，不過要等幾耐都唔應該衝門」。

有網民分享，「唔知樓主係咪衝門，但係之前調景嶺放學，當時冇任何閂門提示聲，我好普通咁行入去車廂，然後一嘢閂門夾到我XK，然後開返道門隔咗一陣先開車，唔知係職員撳錯掣定咩」。