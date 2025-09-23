樺加沙│將軍澳的士站多輛的士泊上行人路　司機爆苦衷：體諒下啦

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／8號風球／打風先兆／災情】超強颱風樺加沙襲港，天文台今日下午2時20分已發出8號風球，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚11時至明日凌晨3時之間改發更高熱帶氣旋警告信號，即9號風球或10號風球。而政府各部門對「風王」嚴陣以待，並提醒市民要防風、避風，切勿掉以輕心。



有港男在的士群組發帖，批評掛起8號風球後，不少的士司機將的士泊入的士站內，部份一半鏟上行人路、部份直接泊到行人路上，無奈指「都唔好泊得咁過份吖，大佬」。網民質疑為何不泊入停車場，「打風都會抄牌」，但帖文被不少的士行家鬧爆，指將軍澳「全部有蓋場都爆晒」、「體諒下啦，會死咩」。有人更指發相者也是的士司機，「你都係做呢行，真係唔明白你咁都要post」。



樓主拍到天文台發出8號風球後，不少的士停泊在的士站內，部份鏟上行人路。（facebook群組「的士司機資料網Taxi」）

多輛的士泊入的士站 部份鏟上行人路

有的哥於周二下午近3時在facebook群組「的士司機資料網Taxi」發帖，指剛掛起8號風球後，拍到許多的士泊到有蓋的士站內，現場相信為將軍澳站公共運輸交匯處，照片所見，多部的士泊在站內，車內無人，部份的士半邊車鏟上行人路停泊，也有的士泊在馬路上。另一張照片則泊到有3輛的士泊了上行人路。樓主無奈指，「8號風球都唔好泊得咁過份吖，大佬，仲有人行㗎」。

有的士整輛泊在行人路上。（facebook群組「的士司機資料網Taxi」）

網民促報警：打風都會抄牌

網民認為這些的士違泊可以抄牌，「報警」、「泊上行人路係咪犯法架?」、「點解唔擺停車場？又安全又唔會抄牌」、「所以咁多人憎的士，改善下拉」、「打風都會抄牌」、「等睇抄牌」、「一定抄硬」。有網民形容這可能是將軍澳「最安全嘅位」，他們泊在這是「＄320換個位」。

的士司機行家籲體諒：將軍澳全部有蓋場都爆晒

不少的哥認為樓主本身是行家，更應該知道同業的難處，「將軍澳全部有蓋場都爆晒」、「如果全港有一半的士泊哂入停車場，有班私家車車主一樣會鬧人，大家忍讓吓啦，個風離開咗，好快就回復正常」、「其實打風都擺滿曬停車場爆，你都係做呢行，真係唔明白你咁都要post」。

曾有網民上傳1張照片，顯示有的士車頭擋風玻璃被放上一紙張，下款為荃灣警區交通組，稱該的士已被檢控，的士正停泊的士站。（facebook圖片）

根據第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士站供的士在內停車候客，位於最前面的2輛的士的司機，須坐在其車內或站在其車旁，而該車須隨時可以供人租用。