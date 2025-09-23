颱風樺加沙│杏花邨露台「祈福」大字報　這2個字惹議：完全唔關事

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／樺加沙／防風準備／8號風球／災情／杏花邨】「風王」超強颱風樺加沙已逐漸逼近香港，天文台下午2時20分發出8號風球，並視乎情況考慮是否改發更高風球。杏花邨一向被視為颱風重災區，８號波來臨前已驚現「噴泉」，出現海水倒灌情況。該屋苑有居民在窗戶及露台貼上防風膠紙迎戰，其中有住戶更貼上「祈福」大字報，希望颱風樺加沙快快離開，杏花邨得以平安度過「天佑杏花，地有菊花」。



帖文引來不少網民留言，有人笑稱「好似唸咒語咁」，又關注住戶提到「菊花」2字而感到奇怪，「地有菊花，笑咗…完全唔關事都算，乜花都吹走晒啦」。



杏花邨露台大字報寫上「辛苦晒攝影師」、「颱風Ragasa（樺加沙） BYE BYE」，以及希望祝福杏花邨，「天佑杏花，地有菊花」。（小紅書圖片）

有港女在Threads轉發在小紅書瘋傳的照片，可見在杏花邨居民已有窗戶及露台已貼上米字型的膠紙防風，而其中有1單位住戶在露台再加3張大字報。由於杏花邨通常是颱風的重災區，各大傳媒均會派員到場採訪拍攝，因此大字報寫上「辛苦晒攝影師」、「颱風Ragasa（樺加沙） BYE BYE」，以及希望祝福杏花邨可平安度過，「天佑杏花，地有菊花」。

杏花邨海旁位置道路疑因海水倒灌出現「沖天噴泉」，噴出高度達6至7層樓高。（Threads@yuki_cwk）

帖文引來網民熱議，有人指「好似唸咒語咁」；有人笑言「菊...菊花？？」「杏花戰士加油」、「『天佑杏花』，諗落都正正地常，『地有菊花』笑咗…完全唔關事都算，乜花都吹走晒啦」。