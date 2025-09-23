颱風樺加沙‧有片│搭船變「海盜船」海水湧入！　乘客神舉動成焦點

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／8號風球／打風先兆／災情】超強颱風樺加沙逼近，天文台於下午2時20分發出8號風球，市面開始出現大風大浪。本港網絡瘋傳影片，見到有船在海上航行時遇到大浪，瞬間變成「海盜船」搖動，海水湧入船艙，畫面震撼。



網民看過影片驚呼可怕，「逃跑啦！」；亦有人笑言「可以同朋友曬命話你係經得起風浪嘅人」、「體驗海盜王現實版」。另有不少網民「錯重點」，關注船中男乘客超冷靜舉動，「師兄，好冷靜喎」、「勁喎」。但也有網民質疑並非於今次樺加沙襲港期間發生。



本港網絡瘋傳影片，見到有船在海上航行時遇到大浪，瞬間變成「海盜船」搖動，海水湧入船艙。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

打風坐船要加倍小心！有港男於下午3時左右在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布影片，指其「朋友」坐船時遇到突發情況。

搭船變「海盜船」 海水湧入船艙

影片長10秒，見到海面泛起大浪，拍打船身令船隻像「海盜船」般搖動，如激流般的海水湧入船艙，船內有乘客驚呼。不過畫面同時見到，中間座位上有1名男乘客相當冷靜，看一看情況後就繼續按動手機，「泰山崩於前而色不變」。

船隻像「海盜船」般搖動，如激流般的海水湧入船艙，船內有乘客驚呼。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

網民：體驗海盜王現實版

影片引來網民熱議，驚呼可怕，「逃跑啦！」、「即刻加錢坐樓上得唔得」。亦有人笑言「可以同朋友曬命話你係經得起風浪嘅人」、「體驗海盜王現實版」、「水上樂園」、「滑浪飛船」。

男乘客冷靜舉動成焦點

另有不少網民「錯重點」，關注船中男乘客超冷靜舉動，「師兄，好冷靜喎」、「勁喎」、「坐慣咗其實冇乜好驚」。然而也有網民質疑並非於今次樺加沙襲港期間發生，「頭先才坐船返長洲，個海靜過乜，邊有浪？」、「上一個風扮今次風」。