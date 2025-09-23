樺加沙｜市民分享超前部署應對法 尿袋+LED燈狂叉電、買數百支水
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙襲港，不少市民響應政府的「超前部署」，提早儲備好足夠食物，有港男深怕再如山竹襲港時家中電力不穩，提早充滿多個「尿袋（外置移動電源）」及LED燈的電量，甚至另有港男聲稱已購入大量樽裝水以備不時之需，「一早入咗幾百支」。
「風王」樺加沙襲港，破壞力不容小覷，Threads上有不少網民發文發相分享自己如何應對今次的超強颱風，有網民分享已儲備好足夠食物、準備電筒和接收外界訊息的收音機，用膠紙、尿布、布封好抽氣扇、冷氣機，以及膠紙貼窗藝術等等。
市民超前部署 尿袋、LED燈叉滿電 買幾百支水
不過要數最嚴陣以待的，是有港男用拖板，同時間為家中多個「尿袋（外置移動電源）」及LED燈充電，他發文表示「超前部署中，叉返滿所有尿袋LED（燈）先」，並解釋原因，「上次山竹電力不穩，電器都唔夠膽開，今次會再準備多啲」。不過帖文引來網民擔心道，「一個拖板叉咁多樣嘢？」、「我驚你未打風間屋已經提早跳掣或者火災」。
點擊圖輯看市民超前部署▼▼▼
+8
颱風樺加沙‧有片│搭船變「海盜船」海水湧入！ 乘客神舉動成焦點颱風樺加沙│杏花邨露台「祈福」大字報 這2個字惹議：完全唔關事樺加沙搶購潮｜這些食物「無人買」慘過西芹 網民：饑荒都唔會食颱風樺加沙│屯門麵包店今早仍賣14元3個包 街坊：真心唔需要盲搶颱風樺加沙｜杏花邨驚現沖天噴泉！將軍澳同現災情 網民：應撤離