樺加沙｜市民分享超前部署應對法　尿袋+LED燈狂叉電、買數百支水

【颱風消息／樺加沙／8號風球／天氣消息／打風／颱風香港】超強颱風樺加沙襲港，不少市民響應政府的「超前部署」，提早儲備好足夠食物，有港男深怕再如山竹襲港時家中電力不穩，提早充滿多個「尿袋（外置移動電源）」及LED燈的電量，甚至另有港男聲稱已購入大量樽裝水以備不時之需，「一早入咗幾百支」。



有港男超前部署，將所有尿袋及LED燈充滿電。（Threads@tommy_cheung）

「風王」樺加沙襲港，破壞力不容小覷，Threads上有不少網民發文發相分享自己如何應對今次的超強颱風，有網民分享已儲備好足夠食物、準備電筒和接收外界訊息的收音機，用膠紙、尿布、布封好抽氣扇、冷氣機，以及膠紙貼窗藝術等等。

市民超前部署 尿袋、LED燈叉滿電 買幾百支水

不過要數最嚴陣以待的，是有港男用拖板，同時間為家中多個「尿袋（外置移動電源）」及LED燈充電，他發文表示「超前部署中，叉返滿所有尿袋LED（燈）先」，並解釋原因，「上次山竹電力不穩，電器都唔夠膽開，今次會再準備多啲」。不過帖文引來網民擔心道，「一個拖板叉咁多樣嘢？」、「我驚你未打風間屋已經提早跳掣或者火災」。

點擊圖輯看市民超前部署▼▼▼

超市樽裝水亦被搶購。（Threads@lifelazier）

有港男超前部署，購入大量樽裝水以備不時之需，聲稱「一早入咗幾百支」。（Threads@alexkwok45）

港媽去超市購買儲備糧。（Threads@patriciawspang）

港男分享防風膠紙貼窗藝術。（Threads@tik._.wong）

有港男將家中鯊魚公仔堆疊在窗邊，笑言「因應對防風措施，鯊（沙）包已堆」。（Threads@chichungken）