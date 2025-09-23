樺加沙搶購潮｜這些食物「無人買」慘過西芹　網民：饑荒都唔會食

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／搶購潮／8號風球／打風】超強颱風樺加沙逼近香港，天文台發出8號風球，大批市民連日搶購食物準備度過颱風天。經過一輪「搶購潮」，超市貨架上「搶剩」的食物，除了西芹、紅蘿蔔等蔬菜，竟然還有一些意想不到的食物是「不受歡迎」。目擊者驚訝，形容「大家連饑荒都唔食嘅產品」、「剩下的很尷尬吧」。



網民看後議論紛紛，笑言「一打風就知邊啲係劣食」、「打颱風都改不了挑食的毛病」，也有網民認真分析這些食物「無人吼」原因，直言「唔會買囉」。



颱風天便知食物龍與鳳？超強颱風樺加沙來勢洶洶，大批市民連日到惠康、百佳、AEON等超市及店舖「搶購」物資，菜、杯麵等貨架都被「掃光」。

搶購潮下多款食物「無人吼」 目擊者：大家連饑荒都唔食嘅產品

不過有網民在小紅書、Threads等社交平台分享相片及影片，除了西芹、紅蘿蔔等已知「不受歡迎」食物，竟然有一些等別版麵包、杯麵、南瓜沒有「被搶」，部份更齊齊整整留在貨架上，直指「大家連饑荒都唔食嘅產品」、「颱風來之前的商超就是一個巨大的食物紅黑榜，真正體現口碑的時刻」。

除了西芹、紅蘿蔔等已知「不受歡迎」食物，竟然有一些等別版麵包、杯麵、南瓜沒有「被搶」。（Threads@1family2plus3）

網民笑：一打風就知邊啲係劣食

網民看後感到震撼，笑言「一打風就知邊啲係劣食」、「打颱風都改不了挑食的毛病」、「羽衣甘藍也受到了侮辱」、「有那麼誇張嗎？不就兩三天嗎」。

也有網民認真分析這些食物「無人吼」原因，直言「我覺得幾靚，但唔會買囉」、「價錢貴……唔值……所以冇人買啫」、「太可愛，唔捨得食」、「胡蘿蔔是最邪惡的菜」、「胡蘿蔔，死也不吃」、「別管搶不到菜會不會餓死，反正胡蘿蔔是絕對不會有人碰的」、「（西芹）沒味道還咬不斷……」。