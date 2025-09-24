樺加沙｜10號風球大埔男送貨「被冧樹擋路」　街坊讚移樹：小心呀

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙襲港下，天文台凌晨2時40分發出十號颶風信號（10號風球），惡劣天氣下仍有市民需上班工作堅守崗位。有大埔街坊今晨上傳影片，指今早送貨時被塌樹阻擋，要下車移開樹枝讓車輛通過。網民看過影片後驚訝仍要貨，紛紛提醒「小心呀」，又感激他幫忙移開斷樹。



港男早上送貨被冧樹擋路

有經營水果店港男今早近7時在facebook群組「大埔人大埔谷」上傳影片，指今早去送貨時被冧樹擋路，影片所見為一處公路，天色仍然昏暗，路面有些被強風吹斷的樹枝埋在路面，他扯起一大束樹枝移離馬路後急急腳返回車上。

網民紛紛溫提小心

網民驚訝10號風球下仍要送貨，紛紛提醒注意安全，「十號仲送乜鬼呀，小心呀」、「萬事小心，注意安全」、「小心啲呀」。有街坊看片後提到「大美督陣風吹到120，仲要水淹陳塘關咁，真係小心注意安全」、「仲要送，小心啲。大尾篤今日唔使送。黃魚灘冧咗樹」，也有留言感謝他清除「路障」，「多謝你移開棵樹，其他人都可以行到」。