樺加沙｜10號風球打工仔逼爆港鐵趕上班瘋傳！網民：感謝默默付出

超強颱風樺加沙襲港下，天文台凌晨發出10號風球，但即使打風天氣惡劣，不少市民仍需要上班。有港男就在社交平台發布相片，分享10號風球下港鐵荃灣綫上班乘客站滿月台及列車坐滿一幕，留言「打風好多人係假期，對佢哋就係責任。多謝大家頂住，最緊要人人都安全」。



相片震撼網民，「Respect」、「感謝一班默默付出的人」、「辛苦你們了」、「撐起香港」、「辛苦晒！要平安呀！」。



樺加沙襲港狂風暴雨，天文台發出10號風球，但打工無懼打風，風吹雨打仍緊守崗位！有港男於社交平台Threads發布相片，分享10號風球下港鐵荃灣綫上班乘客站滿月台及列車坐滿一幕，留言「香港真係有唔少政府界定嘅『指定人員』，十號風球都要冒住狂風大雨返工，有啲甚至喺公司通宵留守。打風好多人係假期，對佢哋就係責任。多謝大家頂住，最緊要人人都安全」。

10號風球打工仔逼爆港鐵趕上班

從樓主上載相片見到，當時為早上7時許，正值10號風球生效期間，荃灣綫往荃灣方向月台站滿候車乘客。另1張相片見到，車廂內座位幾乎坐滿乘客，部份乘客要站立，手持雨傘。

網民：感謝默默付出的人

網民看過照片感到震撼，「Respect」、「感謝一班默默付出的人」、「辛苦你們了」、「撐起香港」、「辛苦晒！要平安呀！」、「今朝要返工嘅大家，辛苦晒！要平安呀！」、「辛苦晒各路英雄，打咁大風，路路平安呀！」、「Salute to MTR」。

