樺加沙10號風球call的士給$10貼士　司機驚悉目的地：不收錢也載

【颱風／樺加沙／最新颱風天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球／的士】超強颱風樺加沙逼近香港，天文台在今日凌晨1時40分改發九號烈風或暴風風力增強信號，至2時40分改發十號颶風信號。



有的士司機於網上的士群組上載電召的士手機應用程式（Call車App）截圖，指有乘客預約星期三早上8時乘車出門，卻只給予10元「貼士」。由於屆時是樺加沙正接近香港時間，有機會仍然懸掛9號風球，甚至發出10號風球，該的士司機不滿並譏諷「1蚊1個級風球，多謝你呀」。



帖文引來網民熱議，有人批評「唔係咁黐線啊」、「慢慢等啦X頭」。但不少網民看到乘客目的地後風向逆轉，認為應該體諒，更有其他的士司機聲言「我唔收錢都車」、「相信很多熱心司機幫手，盡一點綿力」。



有的士司機於網上的士群組上載電召的士手機應用程式（Call車App）截圖，指有乘客預約星期三早上8時乘車出門，卻只給予10元「貼士」。（資料圖片）

超強颱風樺加沙來勢洶洶，預料香港天氣會急速轉壞，周三早上樺加沙最接近香港時，有機會仍然懸掛9號風球，更可能需要發出10號風球。有的士司機於周二（9月23日）晚上8號風球生效期間，在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布電召的士手機應用程式截圖，指有乘客預約星期三早上8時乘車出門，卻只給予10元「貼士」，揶揄「1蚊1個級風球，多謝你呀……」。

乘客9號風球call的士 司機不滿開價低：多謝你呀…

從截圖看到，該乘客預約星期三（9月24日）早上8時出門，由屯門龍門路龍門居，前往屯門青山醫院，會支付「千足金（按錶收費）」，以及給予10元「貼士」。乘客又在備註要求司機給予收據。

該乘客預約星期三（9月24日）早上8時出門，由屯門龍門路龍門居，前往屯門青醫院，會支付「千足金（按錶收費）」，以及給予10元「貼士」。（Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

帖文引來網民熱議，有人批評「唔係咁黐線啊」、「慢慢等啦X頭」、「明知早上會10號，建議佢早啲返工啦！」。

網民悉目的地風向逆轉 的士行家：唔收錢都車

但不少網民看到乘客目的地是醫院後風向逆轉，認為應該體諒醫護人士緊守崗位，「打風去醫院一定唔會係覆診取藥，只會係返工當值！順路啱就做！老傷病弱殘都會接受醫護人員服務，幫返醫護又有何不可」、「真係醫護返工幫到咪幫囉！」、「唔只醫護，仲有長期病患者，9號風球、10號風球都要返醫院洗血㗎」。更有其他的士司機聲言「我唔收錢都車」、「相信很多熱心司機幫手，盡一點綿力」、「我接了啊」。

有其他的士司機聲言「我唔收錢都車」。（資料圖片）

網民又反指摘樓主，「咁你想收幾多？100蚊1級風球？」、「正價有埋貼士！唔係你諗住收幾多呀？」、「啱咪做，唔啱又與你何干？」。