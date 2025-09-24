樺加沙│打工仔湧天文台FB批太快轉8號風球：好多人要返工 掀罵戰
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／8號風球／10號風球／打風】超強颱風樺加沙逐漸遠離香港，天文台預告會在下午1時20分改發8號風球。
然而天文台宣布改發8號風球消息後，大批打工仔、網民湧到天文台Facebook批評改發8號風球時間太早，「其實呢，有多人一轉8號都要返工，出面仲大風大雨就咁快落返來，無風無雨就咁快掛」、「X你咩，一落落8號，落9號先唔得㗎？」、「個風都仲係咁勁咁快轉8號」、「遲多20分鐘落波未好囉，搞到好多人又要趕出去返工」、「係咪弱智，13:20就改發8號波，要唔要睇下出面幾大風大雨，勁多僱主服務行業要人8號波就返工，10號過後交通同路面咁X樣情況點樣返工呀」、「上次山竹仲未汲取教訓？」。
不過也有網民為天文台護航，認為按數據更改風球訊號沒有問題，「點做都俾人鬧㗎啦，唔使理咁多」、「都係跟科學數據，咁都好鬧？」、「盡做啦」、「已經做得好好」。
