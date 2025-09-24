樺加沙10號風球公路4壯男半裸慢跑 影片瘋傳網民鬧爆：累人累物
向樂高

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／窗漏水】超強颱風樺加沙襲港，天文台於星期三凌晨2時40分發出10號風球，表示颶風帶來狂風驟雨，呼籲市民不要外出。惟在暴風雨下，網上瘋傳1段影片，顯示有4名以白毛巾遮擋下半身、或者身穿毛巾睡袍的半裸男子，腳踏疑似拖鞋，當中有人拿着白毛巾，在公路旁的行人跑慢跑後慢慢步行，拍片者形容「10號風球下男團發現～」。
影片被分享到多個網上平台，有人指現場是汀九一帶，更形容該批男子是「汀九四壯士」，質疑他們可能玩輸遊戲被罰「找數真漢子？」、「係咪玩輸咗乜嘢？」、「橫風橫雨咁樣走出去，隨時輸埋命」。
網民怒斥：出事無人可憐
有網民則估計，該4名男子可能是在追風，「咁大風，反正擔遮都無用，圍條毛巾仲方便」、「可能附近係海灘，去睇浪」。不過，許多網民狠批該4名男子把自己置於險境，一旦出事恐累人累已，「話咗呢個玩好勁，叫咗唔好外出，仲着到咁樣，出事無人可憐」、「有乜事要消防員救，真係累人累物」。
