樺加沙10號風球｜一家4口海邊觀浪！激流圍繞極危險　網民：黐x線

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球】打風千萬不要追風觀浪！超強颱風樺加沙襲港，周二（9月23日）有一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，結果父母及男童被大浪捲走觸發悲劇。然而有人似乎未汲取教訓，本港網絡瘋傳相片，見到10號風球暴風大浪下，有一家三口在海邊疑似觀浪，身邊四周見到激流環繞，畫面十分危險。



網民看過相片紛紛批評離譜，「啲人仲唔識個死字點寫」、「出事真係連累救援人員！」。



本港網絡瘋傳相片，見到10號風球暴風大浪下，有一家4口在海邊疑似觀浪，旁邊激流環繞，畫面相當危險。（Facebook群組「西環變幻時」）

超強颱風樺加沙襲港，周二（9月23日）8號風球期間，有一家4口在柴灣嘉業街防波堤觀浪，結果母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人獲救送院，母子同樣昏迷，在深切治療部留醫；父親清醒送院，情況嚴重。

一家4口在柴灣追浪出事 母子昏迷、父情況嚴重

颶風樺加沙襲港，警方與消防均呼籲市民不要再追風逐浪，否則除危害自身安全外，亦會危害救援人員安全，警告若再有市民不聽勸喻返回安全位置，警方會採取行動。

10號風球再有一家4口疑海邊觀浪

不過似乎有人未汲取教訓。10號風球生效期間，有港男於Facebook群組「西環變幻時」發布相片，指有一家4口在海邊追風觀浪，留言「又來，一家幾口，加個好爸爸」。

相片見到，一對父母帶同2名年幼小孩，站在海邊疑似觀浪。雖然他們站在鐵絲網後，但大量海水湧上岸旁邊，變成激流圍繞4人，畫面相當危險。（Facebook群組「西環變幻時」）

從相片見到，一對父母帶同2名年幼小孩，站在海邊疑似觀浪。雖然他們站在鐵絲網後，但大量海水湧上岸旁邊，變成激流圍繞4人，畫面相當危險。

網民批離譜：出事真係連累救援人員

相片引來網民熱議，大部份都批評這一家4口離譜，「CXS，風尾都未過」、「啲人仲唔識個死字點寫」、「水都湧上來，都仲要出去……真係……」、「咪叫咗唔好再去追風睇浪囉！出事真係連累救援人員！」、「人類總是重複犯錯」。

不過有網民指「有鐵絲網加欄杆唔怕」、「又唔係海嘯，呢啲位安全的」，隨即有網民反駁，「十號風球應該留喺安全嘅地方，而唔係喺呢啲地方出現」、「呢個風冚埋嚟啲浪就係好似海嘯咁呀」。