樺加沙10號風球│碧堤半島外牆面層被吹走片瘋傳！網民：主力牆喎

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／災情】今年「風王」、超強颱風樺加沙襲港，10號風球下多區受到破壞。本港網絡瘋傳影片，指深井豪宅碧堤半島大廈外牆表皮被吹走，留下黑白色凹陷位置，拍攝者驚呼「對面樓已吹走塊磚牆」。



影片震驚網民，「主力牆嚟喎」、「好恐怖」、「好癲」、「嘩，注意安全」。也有網民表示毋須過分擔心，「表面果層冇咗啫，石屎仲喺度，應該冇事，但應該入晒水」。



本港網絡瘋傳影片，指深井豪宅碧堤半島大廈外牆表皮被吹走，留下黑白色凹陷位置。（Threads@s_eewhy）

超強颱風樺加沙襲港期間本港多處出現「災情」。10號風球生效期間，有港女於社交平台Threads發布影片，留言「對面樓已吹走塊磚牆，唔知佢哋望過嚟又見到咩呢（深井）」。

深井碧堤半島外層表層被吹走現黑洞

影片見到，涉事大廈為深井豪宅碧堤半島豪宅，暴風雨下，2樓至3樓單位外牆表層被吹走，留下一大片黑白色凹陷位置。不過凹陷位置旁邊窗戶似乎未有受到破壞。

涉事大廈為深井豪宅碧堤半島豪宅，暴風雨下，2樓至3樓單位外牆表層被吹走，留下一大片黑白色凹陷位置。（Threads@s_eewhy）

涉事大廈為深井豪宅碧堤半島豪宅，暴風雨下，2樓至3樓單位外牆表層被吹走，留下一大片黑白色凹陷位置。（Threads@s_eewhy）

網民呼恐怖：主力牆嚟喎

網民看過影片震驚，「主力牆嚟喎」、「牆？咁勁揪？」、「好恐怖」、「好癲」、「免費驗樓」、「嘩，好大忽無咗」、「嘩，注意安全」。

網民看過影片震驚。（Threads@s_eewhy）

籲毋須太擔心：表面嗰層冇咗啫，石屎仲喺度

不過亦有網民認為毋須過分擔心，「表面嗰層冇咗啫，石屎仲喺度，應該冇事，但應該入晒水」、「係外牆裝飾牆嘅紙皮石」、「吹走咗面頭啲飾面啫，幅牆冇吹走，唔好咁誇張」。

（Threads@s_eewhy）