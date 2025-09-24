樺加沙│防風新招？拖鞋攝窗花與玻璃窗之間 網民解釋用途：高招
撰文：李納德
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／ 8號風／10號風球／窗漏水】樺加沙襲港！天文台一度發出10號風球，現預料8號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持，隨後會視乎本地風力減弱程度，考慮改發3號強風信號。
打風下許多港人發揮防風創意，有屯門街坊好奇鄰居在窗花和玻璃窗之間「攝」拖鞋。有網民就解釋相信該拖鞋用於「防震」，可減低大風威脅，激讚是「高招」。
關窗將拖鞋攝玻璃窗和窗花之間
樓主在facebook群組「真‧屯門友」上傳照片，問「隻拖鞋想點」，照片所見，其鄰居將窗關上後，將1隻黑色拖鞋「攝」在玻璃窗和窗花之間「卡實」。
網民稱有防震作用：降低吹爆玻璃風險
有網民解釋，大風不停拍打玻璃窗，製造巨響之餘還會不停震動，相信拖鞋用於「避震」，「防震囉，咁簡單」、「減震？鞋墊的用途」、「隻窗唔冚大風會震，攝件膠減震降低吹爆玻璃風險」。
網民又佩服港人防風創意，包括用吸水力強的衛生巾封窗索水，如今更活用拖鞋功用，「冇m巾呀，差唔多樣，頂住先啦」、「高手在民間」、「高招」、「又學到嘢」。
