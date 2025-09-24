樺加沙｜10號風球游水　泳客海中浮沉惹遇溺疑雲　網民：唔好累人

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／樺加沙／10號風球／熱帶氣旋】超強颱風樺加沙襲港，天文台凌晨發出10號風球，有港男今早（24日）於青衣岸邊發現有人在海中浮沉，批評對方於10號風球下仍堅持游泳。影片引來熱議，有網民猜測是否遇溺，「似求救多啲」、「佢係咪失足墮海」。



不過有更多網民指出，該人戴有泳帽及泳鏡，似是真的下海游泳，「戴住泳鏡唔似墮海喎」、「墮海前都仲有時間戴泳帽」、「呢個位有班好自豪自己風雨不改游水嘅老人」。



有港男今早（24日）於青衣岸邊發現有人在海中浮沉，批評對方於10號風球下仍堅持游泳。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港男今早11時許於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片，影片見到，當時正下着大雨，有人在岸邊海中浮沉，他舉起雙手及拍打海浪，頭部時不時沉進水中，放大觀看可見到該人戴有泳帽及泳鏡。

青衣泳客10號風球落海游泳

樓主表示，「真係10號風球都無阻我游水嘅決心，癲」，並指出影片於青衣拍攝。

影片引來熱議，有網民猜測是否遇溺，「似求救多啲」、「佢係咪失足墮海」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有更多人網民指出，該人戴有泳帽及泳鏡，似是真的下海游泳，「帶住泳鏡唔似墮海喎」、「墮海前都仲有時間戴泳帽」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

泳客舉起雙手及拍打海浪，頭部時不時沉進水中。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批評，「條命係你自己你鍾意做乜都得，但唔好連累人哋要搜索你或救援你」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：唔好連累救人的消防員！

不少網民留言批評，「佢着晒泳裝喎，真係因為颶風去游水而浸親，沖走亦唔抵可憐」、「海有暗湧，游水幾叻都冇用」、「條命係你自己你鍾意做乜都得，但唔好連累人哋要搜索你或救援你」、「唔好連累救人的消防員！」、「總有不聽話的人，以為好好玩，唉，幾十歲都唔生性！」、「真心唔明，政府都係咁提，但自己覺得無問題就去做」。

有網民揶揄，「要證明自己係游泳健將」、「轉生任務進行中」，甚至建議要立即報警，「建議即刻打三條九」、「係咪可以拉得？」。