10號風球前泊室內停車場！愛驅平安泊車費$XXX 網民：當買個安心
超強颱風樺加沙襲港期間多區出現災情，不少車主為免愛驅被水浸壞，並汲取之前打風的教訓，不少人將車輛泊進室內停車場避風。有港女車主曬出泊車費要633元，但能夠讓愛驅安然度過也覺得值得。帖文引來不少車主發相列出在不同停車場的泊車費，有人留言「抵畀抵畀」，「整車遠遠唔止呢筆數，當買個安心」、「OK la，泊街畀樹枝刮花打個蠟都唔止」。
颱風一到車主便十分緊張，有港女在Threads上發相，指「室內停車場嘅重要性」，從相片可見，樓主在樺加沙襲港期間，掛10號風球前成功將車泊進領展的室內停車場，由9月23日傍晚6時泊到翌日晚上8時半，即改掛3號風球後出車，26小時泊車費合共633元。
帖文引來不少車主網民也發停車場的收費相片，不少人認為「買個保險」、「泊街浸壞部車，仲貴過泊車，還可以接受吧」、「抵畀抵畀」，「整車遠遠唔止呢筆數，當買個安心」、「OK la，泊街畀樹枝刮花打個蠟都唔止」。
網民：呢幾日啲停車場賺爆
有人表示「ok喇，我都泊咗33小時$660」、「我聽日出車嗰張應該要接近800」，有人則認為「暴利」、「呢幾日啲停車場賺爆」。
