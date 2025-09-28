師生戀？學生經停車場　稱見校內師兄與女教師車內激吻：忘我境界

難道是師生戀？有學生在網上發文，稱撞破籃球校隊師兄與校內1名女教師在私家車上激吻，當時樓主剛好留校打球，因此較遲離開，惟行經屋邨停車場時撞破激情場面，他馬上裝看不見便急急腳離去。



樓主透露女教師在校內教英文，平日上課時很嚴肅，當時攬緊師兄的頸「打茄輪」（kiss）、「打到忘我境界」，而男方與女教師平日完全無交集。有網民直指見慣不怪，指師生戀並不罕見，又批評樓主急於離開未拍下教師的照片。



網民稱發現同校師兄和女教師放學後在車上接吻。（《第9節課》劇照）

遲離校行經屋邨停車場發現男女車上激吻

該網民投稿至facebook專頁「名校Secrets 2.0」，稱日前放學後留在學校打球，因此較遲離開學校，而他途經附近屋邨停車場時，意外見到有白色私家車內有1對男女「兩個人好熟口面」，認真看發現是校內1位「Miss」正和校隊的師兄在車內激吻，「佢哋喺車頭位度打茄輪，打到忘我境界」。

樓主指女教師教英文，平日上課嚴肅。（《第9節課》劇照）

女教師平日上堂嚴蕭 與校隊師兄沒有交流

樓主形容畫面如戀愛劇集，女教師正用手攬緊師兄頸部接吻，由於樓主怕惹事上身，馬上扮看不見行快兩步，「但係眼角餘光仲係見到佢哋嘅側面，真係好投入」。他指女方是校內英文老師，平日上課嚴肅，學生多聊天兩句都會捱罵，而她激吻時的神情和平日形象很有大反差。而該名「師兄」為籃球校隊隊長，平日和女教師「完全唔覺得佢哋有交流」，沒想到會暗地裏「發展到咁熱烈」。

樓主指師兄和女教師平日在校內幾乎無交集，沒料到私下關係這麼好。（《第9節課》劇照）

網民笑勿過度幻想：miss仲有2年就退休

部份網民認為師生戀並不罕見，只差在有沒有被人發現，「見過中文miss拖住同班男同學一齊返學」、「都有見過嘅，最後佢哋都係散咗」。有留言又提醒不要有過多幼想，許多師生戀未必是大家想像中的年齡組合，「個個就梗係諗17至18歲男學生對21歲實習女miss啦」、「重點係missy，仲有2年就退休」、「最快換iPhone 17方法」，更有人笑問「𠴱間係咪男missy嚟？」。

不過，有網民對樓主的帖文感到不滿，認為他不必即上離開現場，「你至少都要post miss 上半身相吖」，又因未能拍下現場證據，質疑事件真偽，「無圖你話missy裸跑都得」，甚至指「估唔到香港學生文采幾好」，暗示是作故事。