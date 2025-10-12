港鐵大叔「強擠滿座4人位」！乘客拍照公審　網民怒斥：明恰細路

再有港鐵乘客「爭凳仔」強行坐下？有女生日前在社交平台發文，指乘搭港鐵時，目睹有1名大叔強行擠坐到2成人及2小童坐着的4人座位，令原本已經滿座的空間變得狹窄，有男童更被「迫埋一邊」，她看不過眼遂拍照公審，「坐滿咗4個人（都）死迫入去，有病」。有網民斥責大叔行為，「灰姑娘啲家姐咁，對鞋啱我著㗎，死質爛質落去」、「擺明恰細路」。



港鐵車廂內有大叔強行擠坐到1成人3小童坐着的4人座位，令原本已經滿座的空間變得狹窄因而遭同車乘客公審。（「threads＠siusiu._.cookieee」圖片）

大叔搭港鐵 強擠至滿座4人座位

該女乘客在threads帳號「siusiu._.cookieee」上傳照片公審，她當時正搭乘港鐵，目睹對面一排座位原先坐了2名成人，以及2名穿著校服的男童，但有名戴眼鏡、穿着長袖外套的大叔，強行擠到2名男童之間坐下，令整排座位空間變得狹窄，最左方男童明顯被「迫埋一邊」，要緊握扶手自保，而大叔亦坐得較出，背部未能貼着椅背，雙手更需疊放膝蓋上。

樓主目擊過程，看不過眼於是貼圖斥「點解會有啲咁唔要面嘅人，坐滿咗4個人（都）死迫入去，有病」。

網民群斥大叔：坐少一陣真係會死

不少網民批評大叔「爭位坐」行為，「坐少一陣真係會死㗎？」、「或者佢見座位有罅坐落去，可以迫到啲小朋友走開」、「擺明恰細路」。有留言認為應即時向大叔反映，「小朋友未必敢出聲，最好大大聲出聲：『喂，你迫到個小朋友無位坐喇，企返起身啦！』」、「我都試過坐咗4個（人），有個大媽話呢度有位想攝多2個，我即時指住上面呢度係坐4個，跟住個大媽話可以坐多2個，我回應佢：『車頂瞓到㗎，你唔爬上去瞓？』跟住收晒皮走咗」。

樓主強調大叔和相中眾人並不認識

有網民質疑樓主是否有誤會，「你就咁擺張相出嚟，邊個攝邊個都未知」、「似大叔讓少少位俾𡃁仔坐多啲」、「係咪一家人呀？」，但樓主事後回覆質疑，指大叔和相中其他人並不認識。

（threads＠siusiu._.cookieee）