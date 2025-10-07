公屋悲歌？大埔富蝶邨「爆門收公屋」瘋傳！入伙僅1年　原因惹議

【公屋／打擊濫用公屋】政府加強打擊濫用公屋，繼早前皇后山邨新公屋有單位被收回後，近日有大埔街坊指，入伙僅1年的大埔富蝶邨珍蝶樓亦有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示，更發現工作人員要「爆門」入屋，令人震驚。



事件引來網民熱議，「濫用公屋一定要執法」、「房署終於開始做嘢嘞」；也有網民爭議入伙僅1年就被收樓原因，「公屋富戶？」、「可能長期冇人住」、「查到大陸有屋？」、「中咗六合彩？」。



有大埔街坊指，入伙僅1年的大埔富蝶邨珍蝶樓，有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示。（資料圖片）

新公屋被收回單位原因是什麼？有港男近日於Facebook群組「大埔富蝶邨」發布相片，指大埔富蝶邨珍蝶樓有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示，驚訝表示「入伙一年鬆……竟然已經有人被收樓！」。

入伙僅1年 珍蝶樓單位被房屋署貼「收回」告示

相片見到，大埔富蝶邨珍蝶樓某單位鐵閘，被張貼房屋署告示，寫上「此房舍經已由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」。

房屋署告示寫上「此房舍經已由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」。（Facebook群組「大埔富蝶邨」）

鄰居：要「爆門」入屋

樓主更補充，工作人員要「爆門」入屋，場面震撼，「今朝聽到啲師傅拎架撐爆門！早幾日都仲見到個女人返去！」。

樓主補充，工作人員要「爆門」入屋，場面震撼。（Facebook群組「大埔富蝶邨」）

網民熱議收回公屋原因

網民看過相片議論紛紛，有人讚房屋署做法，「住公屋係貧苦大眾嘅希望，濫用公屋一定要執法」、「房署終於開始做嘢嘞」。

網民紛紛猜測入伙僅1年就被收樓原因。（資料圖片）

也有網民猜測入伙僅1年就被收樓原因，「俾人舉報公屋富戶？」、「有可能長期冇人住，之前房署check得好嚴，日日去睇水錶，睇完之後可能有懷疑就約見面又唔理咁就收得啦」、「查到大陸有屋？好多都係咁」、「中咗六合彩」。亦有人認為事不關己，「理人哋咁多做乜？」。