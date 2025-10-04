仁愛堂推「秋日轉季健康優惠」 65歲或以上獲贈現金券助調養身體

秋風送爽，正值季節交替之時。為鼓勵市民能順應時令、調養身心，仁愛堂推出秋日轉季健康優惠，助大眾以最佳狀態迎接秋冬。



長者的身體調節能力與抵抗力逐漸減弱，在換季時調養身體，鞏固健康防線至關重要。（仁愛堂提供）

季節交替，身體需額外消耗能量以應對忽冷忽熱的氣溫，容易導致免疫力下降；同時，乾燥空氣會削弱呼吸道的天然防線，引發乾咳等不適症狀。對長者而言，這些挑戰尤為嚴峻。隨著年齡增長，長者的身體調節能力與抵抗力逐漸減弱，一個普通感冒也可能演變為重症。因此，在換季時調養身體，鞏固健康防線至關重要。

秋日轉季健康優惠 65歲或以上獲贈現金券

為協助市民，尤其是長者，及早應對季節轉變帶來的健康挑戰，安然度過秋冬，仁愛堂由2025年10月8日起至10月14日特別推出「秋日轉季健康優惠」，65歲或以上人士於活動期間親臨仁愛堂全線流動中醫醫療車求診，即可獲贈「醫者仁心」贈醫施藥現金券乙張* (名額有限，先到先得)。

由2025年10月8日起至10月14日，65歲或以上人士到全線流動中醫醫療車求診，即可獲贈「醫者仁心」贈醫施藥現金券乙張 (名額有限，先到先得)。（仁愛堂提供）

受惠人士憑券可於仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間自資醫療中心，包括：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心及仁愛堂楊素梅中醫中心，享用本堂質優價廉的內科診症及針灸服務。

*每人只限領取1次1張面值港幣100元的「醫者仁心」中醫服務現金劵

查詢：2655 7757