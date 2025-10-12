大地任我行？私家車行人路駕駛　經過保安無被截停　網民籲報警

大地任我行？有港男在「車cam（行車記錄儀）」群組上發片，指有私家車在元朗的屋苑行人路上駕駛，全程車速沒有減慢，更大模斯樣在保安面前駛過，港男認為十分離譜，於是發片公審。不少網民鬧爆，「嘩！嚇破膽！真係X弟行為」、「呢啲一定要做佢啦有曬車牌，行人路仲開咁快」、「報警未」。



樓主拍到私家車在行人路上駕駛，在網上公審。（Facebook「車cam L」影片截圖）

影片拍到私家車屋苑行人路上快速行駛

有港男在Facebook群組「車cam L」上發片，，從影片可見，當時是晚上時份，在元朗爾巒的屋苑行人路上，有黑色私家車行駛，並經過保安更亭，更亭外有保安目送該車離去。

私家車在行人路上行駛，經過保安更亭，保安員未有截停。（Facebook「車cam L」影片截圖）

網民：報警未

影片引來網民熱議，「呢啲一定要做佢啦有晒車牌，行人路仲開咁快」、「今次開上行人路，下回直駛黃泉路」、「行人路開車已經係危險駕駛」。有人認為不可縱容，「投訴佢」、「1823送佢上路」、「報警未」。不過有人認為樓主未必清楚當時情況，「可能有特別工程，所以要借用行人通道」。