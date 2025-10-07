旺角中心扶手電梯級邊驚現鐵鈎！港男驚呼：爭啲中招　附旺中回應

乘搭扶手電梯時要留意是否有突出物！有港男於網上發文，表示於旺角中心（旺中）發現2樓往3樓扶手電梯右邊梯級位置有鐵鈎突出，他擔心若有人站得太近會被鐵鈎刮到受傷，「其實都幾危險」，更驚呼自己也「爭啲中招」，他盼市民留意，並已通知商場管理處跟進。



帖文隨即引起熱議，有網民直斥「黐線，如果企埋直接插入隻腳啲肉到刮一條線出嚟，如果個釘生鏽更加恐怖，刮到要打破傷風」。有網民就猜測是否有人跌了強力金屬磁石掛鈎，並剛好附在扶手電梯上。



旺角中心管理處職員回覆《香港01》查詢時表示，知悉事件當晚（10月5日）已即時派保安及聯絡扶手電梯承辦商人員前去檢查，翌早（10月6日）商場開門前亦再度派員檢查，3度檢查期間均未見到有影片中的鐵鈎，估計該鐵鈎如網民所說是磁力鐵鈎。



有港男於網上發文表示，於旺角中心（旺中）發現2樓往3樓扶手電梯底部右邊貼近梯級位置有鐵鈎突出來。（Threads@calorieswithmic）

該港男10月5日晚於Threads發文發片講述事件，「旺中2樓去3樓，扶手電梯底部右邊有鐵鈎，如果挨得太右，其實都幾危險，見到請留意」。

旺中扶手電梯驚現鐵鈎

港男說，「頭先爭啲中招，所以即刻影低，我以為佢本身就係咁樣構造」，並問道「已報管理處，管理處話check緊，有冇人喺附近？可以睇吓係咪真係有人check？」。

網民驚呼，「黐線，如果企埋直接插入隻腳啲肉到刮一條線出嚟，如果個釘生鏽更加恐怖，刮到要打破傷風」。（Threads@calorieswithmic）

網民驚呼：插親血流成河不堪想像

網民紛紛驚呼，「大癲喎！呢條電梯係要即刻停用，係好X嚴重，仲未出事只係幸運咋」、「零零舍舍嗰個位有鐵鈎，有啲匪夷所思」、「着短褲嗰啲勾到隻腳真係大鑊」。有網民感謝樓主發文提醒，「好嚴重嘅安全隱患，感謝樓主留意同提醒！」、「嘩呢個真係大件事，多謝樓主留意到」、「多謝你拍低，好恐怖，萬一插親血流成河不堪想像」。

有人則認為樓主應直接報警，「呢單涉及公眾安全可以停機叫管理處即時處理，管理者唔理/敷衍可以999叫警察處理」、「請直接報警，及命令所有人不要上去，然後按緊急停機按鈕，再通知管理處」、「應該直接報警，有明顯危險」、「報機電工程署」。