港鐵大叔疑偷竊被追趕！扶手梯狂奔後續震驚全網　路人冷漠惹爭議

港鐵站有賊？本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵藍田站內有1名藍衣大叔疑於便利店偷竊，紅衣「阿姐」職員尾隨追趕大叫「偷嘢啊！」，大叔則在超長扶手電梯「極速」狂奔逃走，其間聲稱「畀返晒舖頭囉！」，最後往出口離開。大叔「逃跑」期間，未見有其他乘客或路人攔截。



影片引來網民關注，不少人批評乘客和路人反應冷漠，「悲哀，完全冇人諗住截住呀叔」、「個個自私到呢」。但有網民反駁，「可能啲人反應唔切」、「點判斷應該幫邊個呢？」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵藍田站內有穿籃衣的大叔疑於便利店偷竊，紅方「阿姐」職員尾隨追趕大叫「偷嘢啊！」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

有港女於10月5日在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布影片，留言指「阿叔走得快，一定有古怪」。

港鐵藍衣大叔疑便利店偷竊 紅衣女職員追趕大叫：偷嘢啊！

現場為港鐵藍田站「超長命」扶手電梯。影片長9秒，見到1名穿藍色上衣大叔正在扶手電梯奔跑，拾級而上，後方有1名穿紅色衣服、相信是便利店店員的阿姐追趕，大叫「偷嘢啊！前面個藍色衫偷嘢」，但明顯無力追上大叔。

穿藍色上衣大叔正在扶手電梯奔跑，後方有1名穿紅色衣服阿姐追趕。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

大叔在扶手梯上急奔，「逢人過人」。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

扶手電梯狂奔 後續是這樣

大叔頭也不回，邊逃跑邊反駁「偷咩，無偷！畀返晒舖頭囉」，最後往出口方向逃去。而大叔「逃跑」期間，旁邊乘客或路人目擊情況，但未見有人攔截。

不少網民批評乘客和路人反應冷漠。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

路人無幫手惹爭議

網民看過影片議論紛紛，不少人批評乘客和路人反應冷漠，「悲哀，完全冇人諗住截住呀叔」、「個個自私到呢」。但有網民反駁，「可能啲人反應唔切」、「前面幾個都係婦孺，好難幫手捉，重點藍田條扶手電梯出名長，佢反抗隨時攬炒碌晒落去打保齡，有片等差佬搞算啦，阿姐都冇謂咁搏」、「始終喺扶手電梯上面，一有人企唔穩，撻落嚟，跌倒，砸親其他人，仲大件事？」、「其他人唔知頭，唔知路，誰是誰非？點知之前發生過咩事？突然有個女人咁樣嗌？有個男人咁樣跑扶手電梯？普通人唔識功夫，無好似差人佢哋接受過執法&捉賊嘅專業訓練，點判斷應該幫邊個呢？」。

也有網民認為「阿姐」不宜「搏命追趕」，「如果個阿叔放低喺舖頭，無損失就唔好追了，危險，又可能浪費時間，最終可能捉到又告唔入」。