馬路閃燈變燈籠！港女花$XXX製成　帶備1物免被誤盜竊　網民激讚

中秋節當然要有燈籠應節！有港女於網上分享其自製的創意燈籠，她於1間工程裝備店以70元購買了1盞太陽能馬路閃燈，再於大創百貨（Daiso）購買棘輪扳手和膠鏈製成燈籠，全部材料合共117元。港女於中秋節晚上帶着馬路閃燈造型的燈籠出門遊玩，同時隨身帶備購買單據，避免有人誤會她盜竊街上馬路閃燈。



帖文引來網民大讚，「靚，工業風燈籠」、「其實幾有香港特色」、「燈籠好笑度100，連埋張單好笑度100000」、「$70又ok喎，而家求其買個燈籠隨時都過$100，呢個又過癮又夠光」、「月尾helloween又用得」、「可以捱埋之後幾年嘅中秋」。帖文更引來網民分享同款馬路閃燈燈籠，有網民則分享自家製及其他人的創意燈籠。



該港女於10月6日在Threads發文，表示「分享返我個中秋燈籠，費事俾人以為我喺工地攞的，畀埋張單大家睇。棘輪扳手同條鏈都係daiso買，成set嘢夾埋117（元）」。

港女笑言，將馬路閃燈燈籠帶出門遊玩時被不少人注視，「通常係就咁望」，又說「只要唔整爆，我應該都會keep住用」。她亦將購買馬路閃燈單據「一齊攞埋落街」，更考慮「將張單過埋膠下年掛埋一齊」，避免有人誤會她盜竊。

網民讚：比一般燈籠硬淨又要平啲

網民留言大讚，「70蚊一隻，抵過買燈籠」、「比一般燈籠硬淨又要平啲，大癲」、「識玩，可以做傳家之寶，傳埋曾曾曾曾孫都得」、「盞燈可以用好耐，因為太陽能」，有人就說「呢啲大戶人家燈籠嚟㗎喎，我都係玩開$10嗰隻」、「我覺得要着埋件反光衣，會整齊啲」。

有網民指出，「啱，張單要隨時帶」、「估計你唔post張單就俾人公審」、「po埋張單，師兄你100分，預先收咗一班道德判官皮」、「最好笑係你預判人哋嘅預判」、「你要貼張喺額頭度，唔係啲X街偷影完你放上網都係屈你偷」。

有網民表示，「我都閃過一下念頭，因為本身做呢行，但覺得都幾重下」，樓主回覆說「還好，攰就垂低手，條鏈唔算太長所以都唔會掂地」。

