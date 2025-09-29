樂天啦啦隊韓籍女神經理人驚傳台灣被刺殺身亡！公司內部陷入混亂
人氣韓援河智媛、禹洙漢、廉世彬今年3月風光加盟樂天桃猿啦啦隊，在台灣應援斬獲高人氣，不過今年賽季即將邁入尾聲，有消息稱，「樂天韓援三本柱」只剩下廉世彬有望續留。
河智媛、禹洙漢、廉世彬今年空降樂天桃猿啦啦隊，成為桃園棒球場最受歡迎的組合，人稱「韓援三本柱」，不過《鏡週刊》近日報導，3人才在台灣合體不到一年的時間，就傳出明年無法再繼續齊心應援，僅廉世彬一人有望留下。
據悉，河智媛、禹洙漢在台灣所屬經紀公司「無限夢想」，日前爆出負責人兼總經理詹智能在台中遭刺殺身亡的消息。
然而在詹智能離世後，該公司的財務狀況問題逐漸浮現，內部陷入混亂，本來有中間人出面幫忙接手處理兩人的工作細節，但因太過複雜，導致沒有新的團隊願意接手。
由於廉世彬屬於另一家獨立經紀公司，加上不久前才宣布成為台中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」成員，顯示持續在台灣發展的意圖。
正因如此，知情人士透露，廉世彬留下的可能性為最高。
