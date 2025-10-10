美國三藩市豪宅爆「滅門慘案」一家四口全被殺　包括2名女童

美國加州三藩市一棟價值210萬美元（約1627萬港幣）的豪宅，10月8日驚傳一起命案，警方在屋內發現4人陳屍，皆為同一家庭的成員，死因被列為「可疑死亡」。



這起案件發生在當天下午1時30分左右，警方接獲通報前往蒙特利大道（Monterey Blvd）查看，赫然發現4具屍體倒在屋內，初步判定死者為一家4口，包括兩名約12至13歲的女童。

一名鄰居透露：

當時完全沒有任何聲響，這點最令人毛骨悚然。我們知道那是一個4口之家，有2個女孩。

這名鄰居指出，這戶人家平日與人互動不多，但一家人看起來生活安穩，「我們聽到的聲音多於看到他們，像是小孩在花園裡叫狗回家、夏天在院子烤肉……就是普通家庭的日常」。

警方表示，現場的死亡案屬於「可疑」，目前由三藩市警局兇殺組接手偵辦。警方指出：

我們尚未排除有嫌疑人的可能，但目前這起事件被視為孤立案件，對大眾不構成威脅。

但他強調這樣的命案在該社區「極為罕見」。

根據當地房地產紀錄，這棟建於1924年的三房一衛住宅，2014年以135萬美元（約1047萬港幣）售出，目前已上漲至210萬美元。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】