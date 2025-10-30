《功夫》包租婆現身鬧市？女子Cosplay造型成焦點　網民：倒模咁

包租婆出巡？有港男在香港鬧市街頭驚見1名女子疑身穿睡衣、頭髮上纏着捲髮筒圈，打扮激似周星馳電影《功夫》經典角色「包租婆」，但由於覺得對方裝扮太奇特，故質疑「咁樣（著）出街咩玩法」、「真心X到喊」。



許多網民認為女子造型神還原「包租婆」，「倒模一樣」、「原來包租婆的裝扮是真的」。但有聲音批評樓主胡亂在網上公開當事人裝扮，「唔覺得有咩問題喎，人哋嚟cos影相又無影響到你」、「唔好影人啦」。



有女子疑Cosplay電影《功夫》包租婆造型，上街時身穿睡衣、頭髮纏捲髮筒圈，目擊港男傻眼稱「咁樣（著）出街咩玩法」。（「threads＠briansklau」圖片）

包租婆出巡？ 女子Cosplay現身街頭成焦點

該港男在threads帳號「briansklau」分享相片，傻眼表示「真心黐X線，咁樣（著）出街咩玩法」。相中可見，1名女子身穿貌似居家睡衣、穿上人字拖、頭髮上還纏有至少5個捲髮筒圈，然後將隨身物品放置在地上，並拿出手機對前方打卡拍照。但由於她的裝扮實在太奇特，登時成為街上一大亮點，令樓主亦注視到，並猜測對方是遊客，遂稱「拍戲就好笑啫，唔好咁癲cos出街啦大佬」、「真心X到喊」。

不少網民聯想起周星馳電影《功夫》中的經典角色「包租婆」，稱「倒模一樣」。（《功夫》電影劇照）

網民聯想電影《功夫》經典角色「包租婆」：倒模一樣

帖文惹來網民熱議，不少人即時聯想起周星馳電影《功夫》中的經典角色「包租婆」，「嚟收租呀」、「倒模一樣」、「原來包租婆的裝扮是真的」、「元秋fans下話？」、「功夫入腦，我估無一個香港人敢咁著」，有人則笑稱「包租公呢？」

樓主網上公開他人裝扮 被批有欠尊重

不過有人批評樓主未經當事人同意，在網上公開對方裝扮實屬不妥，「其實都係cosplay嘅一種啫，同喺街見到扮日本動畫人物影相無乜分別」、「唔覺得有咩問題喎，人哋嚟cos影相又無影響到你」、「唔好影人啦」。

