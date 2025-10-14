點心蒸籠發霉！食客揭開烘焙紙驚見霉菌急報食環　1原因不開店名

港人熱愛飲茶吃點心，每當竹籠盛載的點心上桌，都會令人食指大動。不過最近有網民在社交平台上載點心蒸籠的照片，讓大批網民大嚇一跳。照片顯示該蒸籠底部發霉，揭開有「洞洞」的烘焙紙後，可從蒸籠的空隙中看見大量白色霉菌。樓主不禁直呼，「驚喜同意外，你講邊樣先？」，又指自己已經向食環署舉報，「店家已經改正好啦」，發文只希望提醒其他網民。



樓主於1間餐廳點了小籠包，點心由蒸籠盛裝，可見底部已發霉。（Threads@carlos577260圖片）

點心蒸籠驚現霉菌

樓主早前在Threads發文及上傳照片，顯示樓主於1間餐廳點了小籠包，點心由蒸籠盛裝，但當樓主移開小籠包和揭開「洞洞」烘焙紙後，即露出蒸籠底部暗藏大量白色霉菌。

樓主後來在帖文留言，稱已向食環署舉報，而店家已經改善相關問題，發帖只希望提醒其他網民「以後出街食飯之類，注意多啲衛生」，觀察清楚四周和餐具等，因此沒有「開名」透露食肆名稱。

網民促開名：好得人驚

照片一出，即引來許多網民留言，不少人直斥店家衛生情況惡劣，認為樓主應公開店名，讓其他人可避而遠之，「咁都唔開名？」、「請開名」、「唔該開名」、「個店主應該食開地下啲食物」、「是有多不講究衛生」、「好得人驚啫」，也有網民開玩笑指「黑松露小籠包」。