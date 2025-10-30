乘85折的士索收據被拒！港男引法律發難：記住你！　後續震驚全網

乘搭八五折的士卻要求收據問題常掀爭議。本港網絡流傳影片，指有乘客乘搭八五折的士並要求司機列印收據，到埗後才知要支付正價（按錶收費）才有收據，隨即「發爛渣」，「都話咗要收據！你話無收據我咪唔上囉」，又揚言「我真係記住你，我真係投訴你，黐線㗎」，並引述「法律」指「口頭都係有法律效力嘅嘢嚟㗎喎」。司機多番解釋，堅持要收據就要支付正價，最終乘客付款後，暴怒開門落車。



事件引來網民熱議，有人支持司機做法，「出單一律收正價」。不過亦有網民認為不應小事化大，「根本直接出張85折單就完，講咁多做咩」。



本港網絡流傳影片，指有乘客乘搭八五折的士並要求司機列印收據，到埗後才知要支付正價（按錶收費）才有收據，隨即「發爛渣」。（影片截圖）

乘搭八五折的市要正價收據？有的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布車內「車cam（行車記錄器）」影片，指有乘客以八五折乘搭的士並要求列印收據，他「好好態度」同對方解釋要收據就要支付正價，詎料乘客「發爛渣」，遂把影片發到網絡公審，「企圖又食又拎，仲要惡人先告狀。又要收據又要85折，拎唔到就喺度發爛渣。當然要畀人認識下你啦！」。

男乘客乘八五折的士 要求收據被拒發難

事發10月3日下午2時許。影片一開始見到，的士到埗後，男乘客要求「畀返張單（收據）」，司機回應「ok，睇下張單（電召的士）有無註明八五折要收據先」。男乘客感到愕然，「吓，我就係無寫（要收據），我就係特登上車問你㗎喎」，司機表示「你就係無打到（要收據），所以要收返正價」。

乘客與司機爭論。（影片截圖）

揚言投訴司機：口頭都有法律效力

男乘客不滿指「咁嘅你，你話得（列印收據）㗎嘛」，司機回覆「得嘅意思係要正價，咁所以而家要收返正價」，男乘客開始激動批評「你下次話正價，唔好接85折啊！都話咗要收據！」。司機重申「我知要收據，你八五折要喺張單度註明（要收據）㗎嘛」，男乘客揚言「我真係記住你，我真係投訴你！」，又「拋法律」稱「黐線㗎，口頭都係有法律效力嘅嘢嚟㗎喎」。

乘客不甘付款 後續這樣做

第2段影片見到，乘客仍感不忿指摘司機，「我上車就話要收據喇，你同我講要收據唔好85折咪得囉，我話咗85折就要收據，你話無收據我咪唔上囉！嚟到先咁講，你即係算點啫？鑊鑊都係咁，你唔接85折咪唔好接囉！」。

車費全程326.9元，男乘客不甘地取出500元支付。司機之後找回173元，想再找餘下1毫子時，男乘客發脾氣說「唔要喇」，暴怒開門落車。

乘客不甘地付款，暴怒開門落車。（影片截圖）

網民撐司機：又要平又要單

網民看過影片議論紛紛，有人支持司機做法，「出單一律收正價」、「又要平又要單」、「想打公司斧頭食夾棍？」、「有新聞講過，啲乘客攞啲85折單claim錢，後尾被公司掘返出嚟報警，個的士司機被捕」。不過亦有網民認為不應小事化大，「個人經驗搭過嘅85折師傅就都唔介意畀單」、「根本直接出張85折單就完」。

2004年八折的士司機列印「正價單據」 涉串謀詐騙監禁11個月

翻查資料，2004年有的士司機以八折價錢載客，並應乘客要求列印「正價單據」，乘客後來用正價單據向公司申請車費津貼，公司揭發報警，司機與乘客被控串謀詐騙罪成，判監禁11個月。