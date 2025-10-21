男友稱回老家無訊號斷聯絡！她驚見1影片傻眼　渣男狡辯︰AI合成

要欺騙伴侶，就要騙他一世，但謊話卻往往容易露出破綻。台灣有女生在網上訴苦，稱最近正值連假，男友聲稱要獨自返回老家，由於「那裡收訊差」，所以無法和她保持聯絡。台女當時深信不疑，但事後無意中看到男友和一大班同事出國的影片，「笑得多開心，沒打卡，沒標註」，當台女提出質疑時，男友竟和同事「一起騙我說那影片是『AI合成』的，發現我看到還趕快刪影片」，台女要求對方出示護照作證明，男友卻聲稱找不到。



許多網民留言直指樓主男友肯定說謊，「暪住你和同事一起出國，不論有沒有做不三不四的事，他都有錯」、「趕快分手」、「和同事出國還是出軌？」、「不如用AI想好『理由』吧」。



樓主無意中看到男友和一大班同事出國的影片，質疑男友當時根本並非返回老家。（AI生成圖片）

樓主意外發現男友出國

樓主10月10日在爆料公社表示，上周正值連假，男友稱獨自回老家，而且「那裡收訊差」，所以一度失去聯絡。樓主當時沒有懷疑，卻意外看到男友一群同事出國的影片，「你就在裡面，笑得多開心，沒打卡，沒標註」。樓主見狀向男友提出質疑，但直指們「一起騙我說那影片是『AI合成』的」，而且立即刪除影片。

男友和同事一致表示，影片是「AI合成」，而且立即刪除影片。（AI生成圖片）

男友稱找不到護照

相關舉動反而更令樓主懷疑，要求男友出示護照，檢查有沒有出國記錄，但男友「連護照都說找不到」，樓主直言男友借口荒謬。

網民︰又關AI事？

大量網民表示「一個人要騙你，你也沒辦法，人跟人之間就是這樣」、「又關AI事？」、「他下次瞞住你出軌，分手吧」。

（爆料公社）