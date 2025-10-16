驚揭人夫男友未離婚！小三持怒割他下體　傷者急送院　女疑犯被捕

三個人的感情世界，極易爆發衝突。馬來西亞1名已婚的孟加拉籍男子，在當地與女同鄉發展婚外情，新歡得知男友仍未和身處孟加拉的妻子離婚，大怒下割傷男友下體和左手。男傷者向外求助，女兇徒事後遭警方拘捕。警方懷疑有人除了傷人之外，亦可能涉嫌非法入境，將會一併調查。



女疑犯得知男友尚未和妻子離婚，怒割對方下體和左手。（AI生成圖片）

事主已婚出軌女同鄉

當地媒體於今年10月報道，依斯干達布蒂里警區主任古馬拉山助理總監交代案情指，案中傷者是年約33歲孟加拉籍男子，他在家鄉已婚，惟在馬來西亞逗留期間，和1名大約34歲女同鄉發展成情侶關係。案發於10月8日早上10時許，事發現場位於振林山甘榜羅幹（Kampung Lokan），小三得知男友仍未和在孟加拉的髮妻離婚，憤而持刀傷人。

警即日拘捕女疑兇

男傷者中刀負傷，向1名巫裔男友人求助報警，傷者下體和左手受傷，由救護車送院治理，未知傷勢會否影響性能力。警方經調查後，當日中午12時許拘捕女疑犯，警方初步調查顯示，疑犯沒有任何前科，警方在行動中檢獲1把長約29厘米的利刀，相信就是案中兇器。

男傷者送院治理，未知性能力有否受影響。（AI生成圖片）

涉嫌傷人和非法入境罪名

警方循《刑事法典》第326條文「嚴重致傷他人」方向展開調查，一旦罪成，最高可被判處20年監禁，另加罰款或打藤。警方更懷疑有人非法入境，同時循《移民法令》第6(1)(c)條文「無法出示有效入境證明」跟進，一旦罪成，可被判罰款不超過1萬令吉（約1.8萬港元）、監禁不超過5年，抑或兩者兼施，同時亦可被判打藤不超過6下。

（中國報）