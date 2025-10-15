瘋傳屯門新公屋「隱瞞內地資產」被收回單位！網民拆解2點揭真相

【公屋／打擊濫用公屋】再有新公屋住戶被收回單位？網上公屋討論區流傳相片，指僅入伙3年的屯門菁田邨新公屋，有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示，稱原因是住戶「隱瞞內地資產同銀行戶口」，直斥「需唔需要咁絕？」。



帖文引來網民熱議，批評樓主邏輯，「咁都叫絕？」，「你嘅價值觀都扭曲得好恐怖」。不過亦有網民從相片2個特徵發現，與早前大埔富蝶邨珍蝶樓單位被貼「收回公屋」告示相片極之相似，指摘是「偷相作故仔」，「製造恐慌」、「樓主有咩居心？」。



房屋署早前回應大埔富蝶邨珍蝶樓單位被貼「收回公屋」告示時表示，該單位前租戶由於購買了自置居所，所以主動向房屋署交回原住單位，換言之，該住戶是成功透過公屋「向上流」，擁有自己的安樂窩。



網上公屋討論區流傳，僅入伙3年的屯門菁田邨新公屋，有單位被房屋署張貼「收回公屋」告示（Google地圖）

屯門菁田邨於2022年入伙，至今只有3年，算是新公屋。不過有網民於10月12日在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發布相片，指有菁田邨單位被房屋署收回，原因是「隱瞞內地資產同銀行戶口」，質疑房屋署「太絕」，「聽職員講話係樓下停車場提供資料。再深入調查發現隱瞞內地資產同銀行戶口」，而家政府需唔需要咁絕？唉，泊車喺樓下真係驚，唉」。

稱屯門菁田邨有住戶被收回單位

從相片見到，某公屋大門鐵閘被張貼「收回單位」告示，寫上「此房舍經已由房屋署收回，任何闖入者將被驅逐或檢控」。

某公屋大門鐵閘被張貼「收回單位」告示。（Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」）

網民看後議論紛紛，不少人批評樓主邏輯，「咁都叫絕？」，「你嘅價值觀都扭曲得好恐怖」、「有錢買車，呃政府收回好正常囉」、「（房屋署）做得好」。

網民發現2特徵拆解真相

不過有眼利網民發現，相片中告示張貼大門鐵閘位置，以及掛在鐵閘手把的鎖，與早前大埔富蝶邨珍蝶樓單位被貼「收回公屋」告示相片相似，斥責樓主是「偷相作故仔」，「cap大埔富蝶邨收樓相作故事！門手把鎖出賣咗」、「匿名樓主老作，已舉報」、「製造恐慌」、「樓主有咩居心？」。

眼利網民發現，相片中告示張貼大門鐵閘位置，以及掛在鐵閘手把的鎖，與早前大埔富蝶邨珍蝶樓單位被貼「收回公屋」告示相片相似。圖為大埔富蝶邨珍蝶樓單位。（Facebook群組「大埔富蝶邨」）

