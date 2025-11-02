港鐵男乘客背脊有蟾蛇！港女欲提醒發現爆笑真相　網民：被cute到

雖然蟾蛇是益蟲，但不少人都害怕見到牠。有港女在港鐵月台候車期間，驚見前面男乘客的襯衫背面有1隻「四腳蛇」，想上前告知對方，行近細看才發現原來是襯衫的圖案，令她有被捉弄的搞笑感覺。不少網民看過相片大讚有創意，「阿叔好cute」、「好正呀件衫」、「呢條友喺我前面，我應該會尖叫」。



樓主見男乘客背脊有條四腳蛇。（Threads@puikei.c圖片）

港女想提醒前面男乘客身上有四腳蛇

有港女在Threads上發相分享港鐵奇遇。從相片可見，港鐵月台的男乘客，身穿的襯衫背面正中位置，有條淡黃色的四腳蛇讓樓主「諗住行去提下佢，行近啲睇發現，X，流嘅」，令她哭笑不得。

樓主想提醒對方，細看之下才發現是襯衫的圖案。（Threads@puikei.c圖片）

不少網民也讚設計師有創意，「好正呀件衫」。（Threads@puikei.c圖片）

網民：設計嗰個好幽默

事件笑翻不少網民，「阿叔好cute」、「好正呀件衫」、「鱷魚恤嘅細佬」、「設計嗰個好幽默」、「fashion嘅嘢，識條鐵咩，btw已被cute到」、「有冇上前問下件衫邊度買」、「知道假嘅仲好，可以唔驚整污糟隻手一嘢拍落去」。有人表示實在十分驚四腳蛇「呢條友喺我前面，我應該會尖叫」。

（Threads@puikei.c）