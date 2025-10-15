私家車失控衝落河！漁民破窗救人不果　消防打撈逾10小時司機溺斃

馬來西亞發生私家車墜河慘劇，當地1名47歲男司機下午將座駕停在河邊時，車輛突失控衝入河中，附近漁民試圖破窗救人不果，水即湧入車內加速下浸，消拯部門組成的救援隊花了逾10小時，才於凌晨在水深15米的位置打撈起私家車，司機已溺斃。



家屬認屍時傷心不已，兄妹哭成淚人，表弟透露死者身世，其妻雖死於新冠肺炎，但本人從沒情緒問題，他們正等待驗屍程序完成。警方正調查事件起因。



馬來西亞有私家車失控墜河，救援隊伍花逾10小時終於成功打撈。 （消拯局圖片）

馬媒報道，事發於柔佛州班卒河（Sungai Panchor），10月13日下午2點半，1輛黑色寶騰私車突失控衝入河中，附近的途人救人不果，目睹司機和座駕一同沉入水中。

消防花逾10小時打撈 司機被困溺斃

消拯部門出動後在下午5時由消防蛙人潛入水中搜索，晚上10點半鎖定離岸50米位置河底，救援隊前後花逾10小時，終於在翌日凌晨1時許在水深15米的位置找到私家車。消拯人員用吊車拉車上岸，發現1名司機被困在內，已遇溺死亡，遺體轉交警方調查。

消防打撈起私家車，司機被困其中已溺斃。（消拯局圖片）

柔州消拯局指，當局接報即派出20名消拯人員，包括消防蛙人參與搜救，救援隊總計有約60人，還包括警方、民防隊及多名村民。私家車由吊車拖拉上岸時，司機被困車內，但已經死亡，車內滿是泥濘，在車內找到死者身份證，但沒找到手機，遺體已轉交警方處理。

漁民發現曾破窗救人 入水加快下沉

警方表示，死者為巫裔男子慕胡斯尼，是峇株巴轄1間木材廠的人力資源部主管。初步調查指，死者的座駕當日下午停泊在河邊，不久後傳出踩油門聲，突然衝入河內。當時有1名年逾七旬的華裔漁民發現，馬上划舢舨過去想破窗救人，漁民指他打破車窗時沒聽到呼救聲，當時車內漆黑一片，他無法看清車內情況，車子破窗後入水加快下沉。

死者兄妹哭成淚人 妻死於新冠

死者家屬隨後前往認屍，其兄長及妹妹在醫院停屍間相擁哭成淚人，家人們神色哀傷，不知道死者從峇株巴轄駕車到班卒，是在社交平台看到有關畫面才知情。表弟指，死者的太太於2020年死於新冠肺炎，兩人沒有子女，他原本和年邁父母同住，為人很正面且樂於助人，既沒病史亦未曾出現情緒問題，對事故極度震驚，他們正等候驗屍結果。

警調查肇事原因 包括誤踩油門

警方暫將事件列作猝死案，正調查肇事原因，將循數方向調查，包括誤踩油門。

（綜合）