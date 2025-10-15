剪腳甲剪破拇指竟致「10根腳趾全切除」　隨意包紮了事致細菌擴散

中國大陸浙江一名男子25年前檢查出糖尿病，飲食方面卻毫無控制。



而日前他修剪腳趾甲時，不小心剪破拇指邊緣，由於出血不多，便隨意包紮了事。不料，過了幾天傷口不僅沒有癒合，還開始紅腫發痛，情況愈發嚴重，他才前往當地醫院就診，當時細菌已擴散至小腿，須截除拇指，不過完成手術後卻仍不見好轉，最終10根腳趾全遭切除。

示意圖（Unsplash@Philippe Murray-Pietsch）

根據《九派新聞》報導，該名男子近日修剪腳趾甲時，不小心剪破拇指邊緣，當時他僅隨便包紮便不再管。不料，幾天過後傷口不但沒癒合，還開始紅腫、發痛，走路摩擦到都相當疼痛，後來甚至出現水泡、流膿的情況。

一個月後狀況也沒好轉，於是前往當地醫院就診，醫生表示細菌已沿著血管擴散至小腿，若再不切除大拇指可能會有生命危險。不過，術後第2個月，第3根腳趾開始發黑，這次男子主動要求第二次手術，但每當切除一處壞死組織，相鄰部位也會隨之迅速潰爛，因此在接下來幾個月裡，他經歷數次手術，不到2年10根腳趾就被切除了。

然而，近期換藥時，護理人員發現其手指尖泛著不自然的蠟黃色，如今全都發黃發黑，如同枯葉一般，輕輕一碰就會掉落。對此，醫師表示，糖尿病患者合併神經病變，及各種不同程度末梢血管病變而導致的下肢感染、潰瘍形成，和深部組織的破壞，稱為糖尿病足，這是長期血糖控制不佳導致的結果，呼籲患者應定期監測血糖、保持良好生活習慣，以免導致嚴重後果。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】