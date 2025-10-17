壽司店長髮女「筷子當髮簪」！目擊者：噁心　有留言撐無問題惹議

將餐廳筷子當髮簪，未必太自私了吧！台灣有網民在社交平台分享影片，指於某壽司店發現有長髮女食客疑似使用店內筷子，如當成髮簪插在髮髻上。不少網民批評該食客行為無品，「筷子本來就是拿來吃飯，自己沒帶髮圈跟髮簪，也不是用店家筷子盤頭髮的理由吧？」、「看來以後出門要自備餐具了」。



惟有意見反指樓主小題大做，「你不在乎當下你進口的那雙筷子也曾進過上百個陌生人的口中，卻在乎別人的筷子插頭髮裏」，掀起網民爭辯。



台灣有民眾在壽司店用餐時，發現有女食客將筷子當髮簪。（「threads＠ki_.jie」影片截圖）

壽司店女食客「筷子當髮簪」 目擊者：沒胃口啦

「我是沒胃口了啦」，該台灣女生在threads帳號「ki_.jie」發布影片，片中配以標題「X超噁，他（她）拿人家的筷子插頭髮」，指事發地點為台北市中山民權區某間壽司店。從片段可見，1名長髮女食客疑似使用店內1根筷子，如當成髮簪直接插在頭髮繼而形成髮髻，隨後顧着和同行人士聊天，樓主見狀甚感噁心，遂將片段公審到網上。

事發地點為台北市中山民權區某間壽司店。（「threads＠ki_.jie」影片截圖）

有女食客疑使用店內筷子，如當成髮簪直接插在頭髮，繼而形成髮髻。（「threads＠ki_.jie」影片截圖）

網民斥缺德：沒有髮圈就給我忍着

許多網民紛紛斥責該女食客缺德兼無品，「大開眼界」、「又不是第一天（留）長髮，出門（應該）隨身帶個髮圈」、「筷子本來就是拿來吃飯，自己沒帶髮圈跟髮簪，也不是用店家筷子盤頭髮的理由吧？」、「筷子是筷子，髮簪是髮簪」、「沒有髮圈就給我忍着」、「有夠沒教養的」、「誰知道他幾天沒洗頭」、「皮屑跟外面的灰塵加上油混一起」、「看來以後出門要自備餐具了」。

1原因獲撐無問題 樓主反捱轟小題大做

但有留言覺得樓主公審實在是小題大做，認為該名長髮女的行為問題不大，「給個冷知識，筷子進廚房通常只會過一遍洗碗機，不會額外用菜瓜布（百潔布）洗」、「你不在乎當下你進口的那雙筷子也曾進過上百個陌生人的口中，卻在乎別人的筷子插頭髮裏」、「插頭髮還好吧，進嘴巴還是有口水啊，反正筷子都要洗 」。

（threads＠ki_.jie）