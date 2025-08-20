鬼滅之刃無限城篇「錯位視覺圖」惹誤會　胡蝶忍富岡義勇變CP？

說到《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》蟲柱 胡蝶忍、水柱 冨岡義勇在電影中全力奮戰的姿態令粉絲們印象深刻。先前更有網友提到，官方一張宣傳圖兩人彷彿挽著手站在一起，後來仔細一看才發現原來只是視覺錯位，儘管如此該宣傳圖還是吸引大批粉絲朝聖直呼「太可愛了」。



超人氣《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》日本目前票房已突破 220 億日圓（約台幣 44 億元），觀影人次突破 1569 萬人，除了登上 2025 年度票房冠軍，還登上日本影史排行榜第 6 名。如此好成績也要歸功於團隊積極廣告，先前在宣傳聲優特別音訊內容時「胡蝶忍、冨岡義勇」篇時更出現有趣插曲，圖片因錯位關係乍看之下彷彿兩人挽著手站在一起，但仔細一看其實只是義勇自己雙手抱胸而已。

圖片因錯位關係乍看之下彷彿兩人挽著手站在一起，但仔細一看其實只是義勇自己雙手抱胸而已。（X圖片）

不過圖片也因為錯位的效果成為該系列宣傳圖成效最好的一張，共有 2.2 萬人按讚網友們也興奮大喊：

「他們兩個挽手了對吧！謝謝官方」

「胡蝶夫婦？」

「我產生幻覺了」

「義勇：那是我的手...」

「這圖我先存起來了」。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】