鬼滅之刃無限城篇影評｜155分鐘視覺饗宴　三場戰鬥貫穿劇情核心

《鬼滅之刃》迷都很清楚，故事格局這麼大，尤其是被譽為最後決戰的「無限城篇」，承接前一季的《柱訓練篇》，要讓3主角竈門炭治郎、我妻善逸以及嘴平伊之助與目前仍倖存可以作戰的「柱」共同出動，對抗無限城內所有的鬼，包括最強大的4位上弦以及幕後的鬼王「無慘」，格局龐大到難以分段，該如何做取捨。



「無限城」的設定原本就是大銀幕必備的絕美觀影體驗，看畢電影的觀眾一定可以體會我以下所敘述的這段話，即便已經對漫畫此一篇章無比熟悉，但仍會對2D與3D相互精密描繪的「無限城」感到嘆為觀止，彷彿我們也像鬼殺隊一樣深陷其中，只有面對戰鬥時才能夠稍微停歇，更是展現了日本格鬥漫畫的無限想像力，非常繽紛華麗的視聽饗宴。

猗窩座曾在「無限列車篇」壓倒性勝利打敗「炎柱」煉獄杏壽郎。（《鬼滅之刃》劇照）

第一章的高潮無疑就是「猗窩座再襲」，面對曾在「無限列車篇」壓倒性勝利打敗「炎柱」煉獄杏壽郎的猗窩座，勢必為最後一段戲的高潮，而前兩段則選擇胡蝶忍對抗「上弦之貳」童磨、我妻善逸對抗師兄獪岳，這麼剛好的讓這三場戰鬥都有同樣的核心主旨。

什麼是弱者？如果我們永遠都是弱者，該選擇什麼樣的道路。

胡蝶忍苦練多年的戰技與鍊毒術，在殺姐仇人童磨的面前，竟然只能節節敗退；善逸面對從小到大一直追逐背影的獪岳，如今卻成為自己的敵人；曾經喚為「狛治」的猗窩座，在一生捨命也想要守護的對象面前，終究功敗垂成，讓他選擇成為了強大的惡鬼。

明明已經擁有了幸福，卻又瞬間被剝奪而消失，只能迎接遺憾，但是胡蝶忍選擇用自己的生命也要捨身給予致命一擊，但是善逸在隱藏原本秘密實力的狀態之下才決定險中求勝。

比較讓人情感五味雜陳的莫過於猗窩座，乍看之下是沉迷於強者的戰鬥狂，故事又處處埋著他過往的秘密線索，一如他對戀雪多年不變的愛，還有他對惡鬼們的嫌棄，反倒對「鬼殺隊」充滿興趣，面對炎柱、水柱都曾追問名字，就讓人想起多年以前的慶藏也是如此追問著他的名字，是他內心裡潛藏的禮貌，也是對強者的尊敬。

故事很感人，但這一直是《鬼滅之刃》系列的拿手好戲，比較驚訝的視覺上的完美革新，即便不看4DX，也能感受到《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的沉浸式感受，透過光影配置以及迷宮一般的細膩構圖，帶領觀眾進入「無限城」變化莫測的構圖，再加上動作戲也完全活用水、火以及各式各樣的光線調節，確實讓觀眾像是在155分鐘的限定時段進入「無限城」，然後離去，下回再見。

雖說是屬於漫畫迷，如果非系列粉絲，可能或多或少會認為沒頭沒尾，作為非獨立創作的劇場版，而是在大銀幕摘錄漫畫原作最為精采的完結篇章節，如果對人物角色不熟悉，可能還會看得有點吃力，因此電影創作非常聰明的不多提及大部分角色的心理狀態，而是著重在胡蝶忍、我妻善逸以及猗窩座身上，當然還有一點點的炭治郎，這也不失為一種策略，而為了這樣的設置，甚至讓童磨、「水柱」富岡義勇以及香奈乎的情感敘述無法提及太多，但這已經是一次適當的改編，光進戲院看這樣的大場面，也已經是很享受。

如今看來，LiSA主唱的主題曲〈残酷な夜に輝け〉歌詞像極了一次完美的預示，在初步的慘勝之後，我們不能停下腳步，必須繼續奔跑，直到真正勝利的那一刻到來，到那時我們再來痛苦，再來哭泣，結局之前，我們戰鬥吧。

「行け／果てしない世界のかなしみは／この小さな手のひらに余るけど／優しい日々には／もう戻れない／どこにも帰らない／明日へ／篝火を高く燃やすから／残酷な夜に輝け」

「儘管向前／縱使這無盡世界的悲傷不計其數／甚至超過這雙渺小的手所能負擔／那些溫柔的日子／即便再也無法回去／沒有地方可以回去／邁向明天／依舊要點燃升騰的篝火／光輝將在殘酷的暗夜裡閃耀」



