街市花檔老闆娘坐Herman Miller！標榜「人體工學椅」　身價過萬

街市從來都是藏龍臥虎的地方，有網民早前行經街市的鮮花檔口，驚見門前坐着相信是老闆娘的婦人，其灰黑色椅子竟是被視為辦公室「神椅」的Herman Miller經典產品Aeron Chair，官網售價逾萬元起跳，標榜是「人體工學椅」，是不少IT新貴與電競選手心水之選。



網民看到老闆娘如此「識貨」，驚嘆她有眼光，有人指該店招牌寫明「專賣靚嘢」，老闆娘坐着的椅子就是貫徹宗旨，「所以佢話『專賣靚嘢』應該係真」，又指許多街市檔口都能賺大錢，「賣花既隨時full pay一層」、「有錢過你呀」。有網民則分享如何平價購入二手Herman Miller椅子。



有網民見到街市花檔的女職員坐在Herman Miller品牌的Aeron Chair，該椅原價身價過萬元。（threads@ivanlhl_）

目擊者驚嘆街市見Herman Miller椅

據樓主在Threads上載的照片，見到該街市檔口舖面不算亮麗，放着多個膠桶插着鮮花，老闆娘坐在椅子上背向鏡頭，似在處理檔口事宜。眼利的樓主認出該張椅子來頭不少，遂拍下照片放上網，讚歎「街市賣花都坐Herman Miller」。

Herman Miller經典產品Aeron Chair，官網售價逾萬元起跳。

貼文隨即吸引大量網民討論，有人指許多街市檔口都很賺錢，又形容該老闆娘是「低奢（低調奢華）嘅表現」，又指經常要坐，買一張能坐得舒服的椅子亦很值得。

夜冷店買二手椅每張二千多元

不過，每張過萬元的椅子未必人人買得起，有網民就指可以向二手貨入手，指Herman Miller椅子是高檔辦公室的寵兒，但隨着經濟下行，不少公司寫字樓清場後即有大批高級辦公椅流向夜冷店，低至每張二千多元就有交易，「清風街夜冷鋪有，好多office 二手用品地方都有」。不過有網民質疑該品牌的椅子名大於實，認為買椅子切忌只看價錢，「最緊要自己坐得舒服」。

網民指天后清風街的夜冷店附近路邊放有大量Herman Miller椅子。（threads圖片）

有夜冷舖發售的二手Herman Miller椅子每張二千多元。（threads圖片）

