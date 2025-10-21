港鐵女童跳起玩吊環扶手！母親不制止反教「上槓」　網民：無家教

港鐵車廂不是遊樂場，更加不是體育場地！有港男於網上發文公審1對母女，指出乘搭港鐵時，該對母女甫上車，女童隨即跳起玩扶手、吊環，正當他欲勸告女童母親時，對方不單沒有制止女兒舉動，反而指導女兒如何上槓上環，令他一時無言，只好拍下現場情況。



網民留言批評該名母親最不該，「冇家教，個女仔都咁大個啦！公眾場所」、「當無家教嘅細路長大之後做咗人哋父母就係咁」、「最高境界，完全無視周圍乘客嘅感受」、「她只是個孩子，一定要XX佢」。



該對母女甫上車，女童隨即跳起玩扶手、吊環，母親非但沒有制止，反而指導女兒如何上槓上環。。（Threads@exppa）

該港男於Threads發文發片，指出「今日地鐵見到有個妹妹一踏入列車，就跳咗上扶手玩吊環」，正當他打算向女童母親說「你嘅小朋友可能去唔夠遊樂場喎」，沒料到下1秒母親竟指導「點樣上槓、上環」。

港鐵女童跳起玩扶手吊環

港男直言，「我反應唔切，唔知講咩好，因為呢個家庭已經唔係同一般人同一個層次」。他揶揄道，「咁我唯有衷心希望呢位妹妹日後為國家賺一面體操金牌啦，有家長嘅栽培真係好重要呀」。

港男指出，「今日地鐵見到有個妹妹一踏入列車，就跳咗上扶手玩吊環」。（Threads@exppa）

港男指出，女童母親竟指導「點樣上槓、上環」。（Threads@exppa）

母親不制止反教導上槓

樓主上載3段影片，可見到女童在穿深色背心襯衣的母親面前，不斷跳起捉緊上方扶手，再鬆手回到地面。母親不單未有制止，還教導女童可先用雙腳夾實扶手，「右腳踏上嚟」，又教導女童如何捉緊吊環扶手。

其間女童一度用雙腿夾實扶手上槓。（Threads@exppa）

母親教導如何捉實吊環。（Threads@exppa）

女童繼續跳起上槓。（Threads@exppa）

網民護航：其實我哋細個咪又係咁

有網民留言說，「其實我哋細個咪又係咁」、「其實大家細個邊個冇玩過呢個遊戲？」，但隨即引來其他網民反斥「我父母會同我講咁樣會騷擾到其他乘客」、「我係喺公園玩，我爸爸媽媽教我唔可以喺公共交通上做啲影響到人嘅嘢」、「你自己冇家教就覺得全世界都冇家教咩」、「地鐵唔係遊樂場，出咗意外嗰陣就賴人」、「貪玩還貪玩，個人覺得父母宜制止」。