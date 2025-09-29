5歲男童接近1000度近視！常瞇眼看東西才發現　揭祖父母常這樣做

大陸河南一名5歲男童因長期使用手機，導致近視度數接近1000度，引發社會關注。



據了解，這名男童平時由爺爺嫲嫲照顧，每當孩子哭鬧時，老人便習慣用手機安撫，導致孩子形成手機依賴，有時甚至整天都在使用手機，連用餐時也不願放下。

據《深港在線》報導，鄭州大學第一附屬醫院日前接獲一件個案，5歲男童因總是瞇著眼睛看東西，甚至看電視都得站在螢幕前，爸媽驚覺不對勁，於是帶孩子就醫檢查，這才發現已患有高度近視，進一步詢問，原來爺爺嫲嫲遇到「金孫」一哭鬧，就習慣派出「電子褓姆」去哄孩子。

眼科主任醫生符愛存指出，孩子出現如此高度近視，是遺傳因素與後天不良用眼習慣共同作用的結果。他解釋，若父母一方或雙方患有高度近視，孩子遺傳近視基因的機率會顯著提高；而長期近距離用眼、缺乏戶外活動、在昏暗環境下使用電子設備等行為，則進一步加速視力惡化。

河南大學附屬愛爾眼科醫院近期也接診了一名類似案例。一名6歲患童從1歲起就被嫲嫲用手機播放動畫片哄養，且經常在昏暗室內觀看。該院醫生李莉蘋表示，嬰幼兒晶狀體透明度高，視覺系統未發育完善，對光刺激特別敏感，在昏暗環境中觀看螢幕會導致瞳孔持續緊張調節，使睫狀肌過度痙攣，最終造成眼軸快速變長，近視度數急遽加深。

據大陸互聯網信息中心數據顯示，2025年大陸6歲以下兒童觸網比例達68%，其中32%的幼兒從3歲開始使用手機。山東青島市疾控中心專家傅齊齊建議，0-3歲幼兒應避免接觸電子設備，3-6歲每日使用不超過30分鐘，且需在成人監督下進行。

